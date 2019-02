Valpovački dvorac Normann-Prandau

Tekst i foto: Udruga Karašicka republika

prošlu je subotu do sitnih sati odzvanjao u ritmu najbolje. Zabava je počela u 21.30h izborom novogpo starom višestoljetnom običaju - izvlačenjem iz šešira. Čast i zadovoljstvo da bude izabran za, pripala je, prvom Belišćaninu u povijesti kojemu je to uspjelo! Kada znamo da je Dino dobitnik nagrade za pozitivca godine (Karašicki karanfil) jasno nam je kako je grofmannska titula pala u prave ruke. Vlast mu je predao, tada već bivši grofman,koji je u vrlo emotivnom oproštajnom govoru zahvalio svim Republikancima na velikoj podršci njemu i njegovoj vladavini u zadnjih godinu dana, ali istovremeno je bio i sretan što vlast upravo predaje Dini, jednom od ikona Karašicke Republike. Dino se zahvalio na izboru i obećao još bolju i luđu godinu pred nama te ujedno i službeno proglasio 3. fašničku Karašicku Republiku Belišća i Valpova. Nije imenovao niti jednog ministra jer od silnog spremanja nije se stiglo misliti na pošalice.Nakon toga počela je i „“, tj. zabava pod maskama uz najbolju domaću i stranu trash glazbu. Za odličnu atmosferu pobrinuo se resident DJ Karašicke Republikekoji je puštao uistinu ono najbolje od trasha. Mnogobrojna publika mogla je uživati u hitovima Elle, Senne M, E.T.-a pa sve do Dr. Albana i Mr. Presidenta.Tijekom same zabave održan je izbor za, a kako to obično biva, prva nagrada pripala je nekome tko je blizak organizatoru i nadasve je sumnjivo kako je njemu mogla biti dodijeljena. Takvu vrstu nagrade zaslužio jemaskiran u policajca. Maska je toliko dobro pristajala liku i djelu gospodina Abičića da je on sam nakon svega izjavio kako će dobro razmisliti i o promjeni zanimanja. Drugoplasirana je bila(egipćanka), a trećeplasirani(lovac). Sve troje nagrađenih su aktivni članovi Karašicke Republike čime se ostvario zadani element pristranosti pri izboru najgoroboljih maski.Organizatori još jednom zahvaljuju svim posjetiteljima, posebice onima koji su se maskirali i svojim šarenim koracima rasplesali valpovački dvorac. Karašicki maskenbal svake godine natjera sve veći broj ljudi da se maskiraju, bez obzira na dob i spol, što pokazuje kako se maškare na mala vrata vraćaju u područje Valpovštine. Fašnička Karašicka Republika trajat će čak mjesec dana do spaljivanja slamnatog pusta na ledini između dva grada 2. ožujka 2019. Više o svemu što će se događati saznajte na Facebook i Instagram profilima Karašicke Republike.