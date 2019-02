Hrvačkog kluba Osijek

Članovisu u subotu sudjelovali su na(Mixed martial arts) natjecanjuu organizacijiBilo je to prvo natjecanje za članove kluba pod pravilima slobodne borbe. U Osijek su se, nakon brojnih medalja sa, ponovno vratili s medaljama.rvo mjesto u kategoriji juniora do 84 kilograma osvojio je, a u istoj kategoriji srebrnu medalju osvojio je. U turnir je odlično krenuo ipobijedivši prvu borbu u kategoriji juniora do 65 kilograma, no nažalost izgubio je svoju sljedeću borbutakođer su nastupili na natjecanju. Borce su iz kuta pratili trener MMA-ai trener kickboxingaU obje grupe mogu se pridružiti novi članovi a sve informacije o terminima treninga nalaze se na stranicama Hrvačkog kluba Osijek na Facebook-u i Instagramu. Rad kluba ne bi bio moguć bez sponzora: Lukenda transport, Polleo sport, Adeo, Hokus Okus, Vodovod Osijek i Bonavia design.