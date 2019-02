24 vozača

188 prekršaja

2,51 g/k

0,83 g/kg

1,53 g/kg

1,14 g/kg

2,19 g/kg

1,67 g/kg

2,18 g/kg

1,65 g/kg.

Tekst: PU osječko baranjska

Foto: Dino Spaić/Foto-arhiv031

U periodu od 1. do 3. veljače na području Policijske uprave osječko-baranjske u prometu su zatečenaod čega 23 vozača osobnih automobila i 1 vozač bicikla, koji su imali nedozvoljenu prisutnost alkohola u krvi, a 14 alkoholiziranih vozača zatečeni su 2. na 3. veljače u vremenu od 23,00 do 06,00 sati.U navedenom periodu evidentirano je još, od čega 82 prekršaja prekoračenja brzine kretanja, 13 nekorištenja sigurnosnog pojasa, 20 nepropisno korištenje mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, 2 upravljanja prije stjecanja prava na upravljanje, 2 upravljanja pod zabranom, 3 upravljanja neregistriranim i tehnički neispravnim vozilom, 1 odbijanje ispitivanja na prisutnost droga u organizmu i 65 ostalih prekršaja.Najveća prisutnost alkohola utvrđena je 3. veljače u 22,30 sati u Bilju, kada je zatečen je 44-godišnji hrvatski državljanin iz Bilja, koji je upravljao osobnim automobilom te mu je utvrđena prisutnost alkohola u krvi odg. Sukladno članku 137. Prekršajnog zakona, smješten je u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva.U petak 1. veljače u 22,55 sati u Osijeku, u Vinogradskoj ulici došlo je do prometne nesreće u kojoj je jedna osoba zadobila lake tjelesne ozljede. Počinitelj prometne nesreće je napustio mjesto događaja te je naknadno pronađen i utvrđeno je da se radi o 36-godišnjem hrvatskom državljaninu iz Osijeka, koji je upravljao osobnim automobilom uz prisutnost alkohola u krvi od, za vrijeme dok mu je izrečena zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije te je uhićen sukladno članku 134. Prekršajnog zakona.U subotu, 2. veljače u 01,45 sati u Osijeku, na raskrižju ulica Franjevačka i K. Firingera, zatečen je 60-godišnji hrvatski državljanin iz Osijeka, koji je upravljao osobnim automobilom te mu je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od. Uhićen je sukladno članku 134. Prekršajnog zakona.Istoga dana, u 04,00 sati u Osijeku, na Trgu J. Križanića, zatečen je 31-godišnji hrvatski državljanin iz Vukovara, koji je upravljao osobnim automobilom te mu je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od. Sukladno članku 137. Prekršajnog zakona, smješten je u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Nadalje, u 17,45 sati, u Đakovu, dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedan sudionik zadobio lake tjelesne ozljede, a 34-godišnji hrvatski državljanin iz Đakova, vozač osobnog automobila, je imaoalkohola u krvi. Sukladno članku 137. Prekršajnog zakona, smješten u posebnu prostoriju, do prestanka djelovanja opojnog sredstva.Također u subotu, u 20,37 sati na državnoj cesti broj 7 (ciglana „Karanac“), zatečen je 53-godišnji hrvatski državljanin iz Tvrđavice, koji je upravljao osobnim automobilom te mu je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od. Smješten je u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva.Jučer, 3. veljače u 03,10 sati u Valpovu, zatečen je 23-godišnji hrvatski državljanin iz Osijeka, koji je upravljao osobnim automobilom te mu je utvrđena prisutnost alkohola u krvi odi za vrijeme dok mu je izrečena zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije. Smješten je u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Istoga dana, u 04,00 sata u B. Manastiru, zatečen je 34-godišnji hrvatski državljanin iz Branjinog Vrha, koji je upravljao osobnim automobilom te mu je utvrđena prisutnost alkohola u krvi odSmješten je u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva.