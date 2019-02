Učestale provale

Tim povodom policija je objavila dodatno upozorenje za građane:

Tekst i foto: Osijek031.com

na području našeg grada, ali i okolice se. Lopovi više ne biraju što kradu. Najčešće se krade, a u najnovijem policijskom izvješću meti su..U vremenskom periodu od 21. siječnja do 1. veljače u, nepoznati je počinitelj provalio u kuću i ukrao novac, električne uređaje i kozmetičke proizvode, pričinivši 33-godišnjem vlasniku štetu od više tisuća kuna.U petak, 1. veljače u poslijepodnevnim satima nepoznati je počinitelj provalio u kuću u Osijeku, ui 49-godišnjem vlasniku ukrao novac i parfem.U subotu, 2. veljače u poslijepodnevnim satima nepoznati je počinitelj provalio u kuću u Podravlju i ukrao, pričinivši 60-godišnjoj vlasnici štetu od više tisuća kuna.U noći 2. na 3. veljače nepoznati je počinitelj provalio u kuću u Bilju i ukraovrijednu nekoliko tisuća kuna.Jučer, 3. veljače u poslijepodnevnim satima nepoznati je počinitelj provalio u kuću u Josipovcu, u Osječkoj ulici ipričinivši 86-godišnjem vlasniku štetu od nekoliko tisuća kuna. Objavljeno je u policijskom izvješću.- Uvijek zaključavajte ulazna vrata, bez obzira na to koliko dugo ćete biti odsutni. Sjetite se i otvorenog prozora ili balkonskih vrata- Budite dodatno oprezni ako stvarate buku koja onemogućava da čujete posjetitelje (uključen usisavač, mikser, sušilo za kosu, glasno slušanje glazbe, itd.) ili ste u udaljenim dijelovima kuće ili dvorišta (tavan, podrum vrt, itd.).- Nemojte tik uz kuću ostavljati predmete koji omogućavaju lakše penjanje, poput ljestava ili sanduka- U stanove se najčešće provaljuje kroz ulazna vrata, pa se osigurajte «špijunkom» kroz koju ćete moći promotriti posjetitelja, dobrom bravom i čvrstim zasunom za djelomično otvaranje vrata.- Ako vam je neka osoba sumnjiva, zatražite da pokaže službenu ispravu i nazovite instituciju ili poduzeće koje navodno zastupa. Telefonski broj potražite sami na informacijama- Na obiteljskim kućama česte su mete lopova prozori, velike staklene površine na vratima i sl., pa ugradite dodatnu zaštitu- Provalnici često proučavaju navike žrtve, pa su u opasnosti stariji, bolesni, invalidi, osobe koje žive same, djeca i sl. Imate li takve ukućane ili prijatelje, nazovite ih ili posjećujte, a djecu naučite da ne otvaraju vrata neznancima i da nazovu vas, susjede, policiju- Ne držite novac i dragocjenosti u posudama na kuhinjskim policama, pod jastukom, među rubljem i sl. Lopovi znaju da ondje treba tražiti.- Ne pričajte svima da nekuda putujete i ne ostavljajte takve poruke na telefonskoj sekretarici. Nemojte razglasiti «na sva zvona» da ste upravo dobili plaću, kupili nove kućanske uređaje ili uštedjeli veću svotu.