Iako jegodine na snagu stupila, ona sena ovogodišnju poreznu prijavu, što znači da se postupak obračuna nije mnogo promijenio u odnosu na prošlu godinu, piše T-portal Na ovogodišnju poreznu prijavu odnose se samo izmjene koje su stupile na snagu početkom 2018., a odnose se nameđu koje više ne spadaju bitiosim ako niste imenovani njihovim skrbnikom.Poreznu prijavuako ostvarujete samo dohodak od nesamostalnog rada (plaće, mirovine, honorari) ili drugi dohodak koji se ne smatra konačnim (autorski honorar, prihod od rada po ugovoru o djelu).Poreznu prijavu morate podnijeti ako obavljate, ako ste pomorac zaposlen kao član posade broda u međunarodnoj plovidbi ili onda kada Porezna uprava zatraži od vas daporez na dohodak.Godišnju poreznu osnovicu poreza na dohodak činidohodaka od rada, umanjen za osobni odbitak. To znači da se u posebnom postupku zbrajaju ostvarene plaće u 2018., ali i svi ostvareni primici temeljem drugog dohotka koji nisu konačni (autorska djela, ugovori o djelu i sl.). Ako zbroj poreznih osnovica od navedenih primitaka prijeđe iznos od, razlika iznad toga iznosa oporezuje se stopom od 36 posto.Povrat poreza možete ostvariti akoosnovni osobni odbitak koji je prošle godine iznosio. Poreznicima možete biti dužni jedino ako ste ostvarili honorare koji se oporezuju po stopi od 36 posto, a porez je plaćen po nižoj stopi. Također, dodatni porez morat ćete platiti ako ste prijavili uzdržavanog člana, a on je ostvario godišnje prihode iznad dopuštene granice ().Poreznu prijavu obvezni ste podnijeti do kraja veljače, a ako to ne učinite do tog roka ili ako su podaci iz podnesene prijave, Porezna će vam na temelju podataka kojima raspolaže procijeniti porez na dohodak i obračunati povrat ili nadoplatu.Do 30. lipnja Porezna uprava poslat će vam, ali samo u slučaju kada utvrdiporeza. Na privremeno porezno rješenje možete se žaliti. Porezna uprava dužna je u roku od mjesec dana donijeti odluku o prihvaćanju ili odbijanju prigovora.Ako vam je konačnim rješenjem utvrđeno pravo na povrat poreza, obračunati iznos Porezna uprava će uplatiti na vaš račun u banci ili dostavom unovčive isprave.Prve uplate povrata poreza kreću sredinom kolovoza. Ako vam je pak utvrđena obveza plaćanja razlike poreza, dužni ste je podmiriti u roku od 15 dana od preuzimanja rješenja.