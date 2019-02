Donna Vekić

Tekst: Radio Osijek

Foto: Daniel Antunović/Foto-arhiv031, OBZ.hr/Arhiv

Hrvatska tenisačicaplasirala se u finale, što će joj biti sedmi nastup u nekom WTA finalu.U polufinalu nadigrala Ruskinju Vjeru Zvonarjovu sa 6:2, 6:2.. .Nakon što je u četvrtfinalu izbacilasvijeta Čehinju, Vekić je u polufinalu nadigrala Ruskinjusa 6:2, 6:2 za sat i 10 minuta igre.Bit će to sedmi nastup u finalu nekog WTA turnira za 22-godišnju Osječanku, ali prvi na nekom turniru iz WTA Premier kategorije. Dosad je Vekić osvojila, 2014. u Kuala Lumpuru i 2017. u Nottinghamu, dok je posljednji put u finalu igrala u Washingtonu početkom kolovoza prošle godine kada je izgubila od RuskinjeProtiv 34-godišnje Zvonarjove Vekić se nametnula snažnijim udarcima s osnovne linije od samog početka dvoboja te ječitavim tijekom dvoboja. Nije nijednom izgubila gem na svoj početni udarac, bila je suočena s tek jednom "break-loptom" dok je ona četiri puta oduzimala servis suparnici, po dva puta u svakom setu.Zanimljivo, u oba se seta rezultat kretao na identičan način, Zvonarjova bi dobila prvi gem, a zatim bi Vekić ostvarila seriju odprije no što bi Ruskinja smanjila na 5:2, a onda bi Vekić na svom servisu završila set u svoju korist.U finalu će Vekić igrati protiv Nizozemke, trenutačno osme igračice svijeta, koja je u prvom polufinalu svladala Bjeloruskinjusa 7:6 (5), 6:2.Vekić je protiv Bertens do sada igrala četiri puta i tri je puta izašla kao pobjednica uključujući i dvoboj u 2. kolu Brisbanea prije mjesec dana.