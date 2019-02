Koncerna Sunce Jako Andabak

obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima

Vlasnikposjetio je Bizovačke toplice gdje se sastao s čelnicima Osječko-baranjske županije.Andabak je župana Osječko-baranjskogobavijestio ovezano uz kompleks Bizovačkih toplica. Prema njegovim riječima, do kraja ove godine trebalo bistarog, a do 2021. trebao bi biti dovršen i novi hotel. To se pokazalo kao isplativija investicija od. O točnim rokovima Andabak nije želio govoriti jer oni ovise o zatvaranju financijske konstrukcije.Vrijednost cijele investicije je. Novi, moderan hotel imat će četiri zvjezdice (umjesto današnje dvije), 160 velikih soba, bit će energetski učinkovit, a imat će i autokamp. Paralelno s izgradnjom novog kompleksa, Andabak je najavio i druge investicije u Bizovačkim toplicama: bazeni će se dograditi, a proširit će se i ponuda atrakcija na bazenima. Ukupna vrijednost svih investicija na kompleksu kreće se okoBudući hotel zaposlit će više od, uglavnom s područja Slavonije i Baranje, a kompleks će na višu razinu dignuti suradnju ss ovog područja, najavio je Andabak.Župan Anušić je tom prigodom istaknuo kako je kontinentalni turizam strateška grana Županije, pa tako i zdravstveni turizam. Inače, u Bizovačkim toplicama već skoro dvije godine radi lječilište sa 56 dvokrevetnih soba i dva apartmana, a s Hrvatskim Zavodom za zdravstveno osiguranje imaju ugovor na 35 soba.