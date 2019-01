Osjeèka televizija - Vijesti, 31.01.2019.

Ekipi iz osječke tvrtke Orqa vožnja dronova bila je svojevrsni hobi i relaksacija. Sve do trenutka kad su shvatili da nisu zadovoljni performansama naočala koje postoje na tržištu. I tu kreće priča o velikom svjetskom uspjehu male tvrtke iz Osijeka. Svoje FPV naočale razvijali su posljednje dvije godine i došli do proizvoda koji su potkraj godine prezentirali i na najvećem sajmu potrošačke elektronike u Las Vegasu. Sada polako kreću s proizvodnjom prvih dvije i pol tisuće naočala koje su prvenstveno namijenjene za utrke dronova, no mogu se koristiti i u telemedicini, segmentu javne sigurnosti poput nadzora granica, te obrambenog sektora. Dijelovi će doći s raznih krajeva svijeta, no finalni proizvod sastavljat će u Osijeku.