(HZJZ) nastavlja objavljivativezano uzu Hrvatskoj u sezoni 2018. / 2019 a oni su, nažalost, više nego alarmantni.Naime, u Hrvatskoj je do 27. siječnja registrirano ukupno, a do sada su pristigle dojave ozbog gripe i njezinih komplikacija.Raspon dobi preminulih osoba kreće se, a u ukupnom broju umrlih 25 osoba bilo je u dobi, s jednom ili više kroničnih bolesti.Samo prošloga tjedna prijavljeno je čak, što upućuje da se približavamo vrhuncu epidemije koji uobičajeno traje nekoliko tjedana, nakon čega će broj oboljelih postupno padati.Najviše oboljelih je zabilježeno u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, te Brodsko-posavskoj, Splitsko-dalmatinskoj i Osječko-baranjskoj županiji. Međutim, kada se gleda samo posljednji tjedan,je na visokom trećem mjestu s 848 novoprijavljenih slučajeva gripe. Obzirom da je na cijelom području OBŽ-a do sada evidentirano 1639 oboljelih, to znači da je njih više od 50% pristiglo samo u četvrtom tjednu siječnja.Na Klinici za infektologiju KBC-a Osijek ukupno je zbog posljedica gripe do sada zbrinuto, no srećom ove sezone još nije zabilježen niti jedan smrtni slučaj povezan s gripom.Naime, uz sezonu gripe uobičajeno se povezuje tzv. višak smrti, odnosno povećan broj umrlih u odnosu na razdoblje izvan sezone gripe. To je stoga što gripu u određenim rizičnim skupinama, kao što su osobe starije od 65 godina i kronični bolesnici neovisno o dobi, češće prate komplikacije i smrtni ishodi jer dolazi do pogoršanja osnovne bolesti, odnosno upale pluća ili sepse.