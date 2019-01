Osječko-baranjskoj županiji

plan upisa djece u prvi razred

od 1. travnja 2012. do 31. ožujka 2013.

prijevremeni upis

do 31. ožujka 2019.

zdravlje teško oštećeno ili ima višestruke teškoće

ne pripada

Stručnom povjerenstvu škole

od 1. do 31. ožujka 2019.

do 15. lipnja

Tekst: Osijek031.com

Foto: Daniel Antunović/Foto-arhiv031

Ured državne uprave udonio jeosnovne škole za 2019./2020. školsku godinu.Obveznici upisa u osnovnu školu za školsku 2019./2020. godinu su djeca rođena u razdobljugodine.Zahtjev zau prvi razred može podnijeti roditelj za dijete koje će do kraja tekuće godine navršiti šest godina, a nije školski obveznik. Zahtjev se podnosi Uredu državne uprave najkasnijegodine.Privremeno oslobađanje djeteta od upisa u prvi razred osnovne škole ostvaruje dijete kojemu je. Zahtjev za privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole roditelj djeteta podnosi Uredu državne uprave ili nadležnoj Ispostavi. Uz zahtjev se prilaže medicinska dokumentacija o zdravstvenom i razvojnom stanju te nalaz i mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja.Učenik se može upisati u prvi razred osnovne škole kojojprema upisnom području ako to ne izaziva povećanje broja razrednih odjela u osnovnoj školi u koju se upisuje ili u slučaju ako se upisuje u škole koje izvode alternativne, međunarodne te programe na jeziku i pismu nacionalnih manjina ili ako se upisuje u škole kojima je osnivač druga pravna ili fizička osoba. Prije podnošenja zahtjeva za upis u drugu školu, dijete mora biti pregledano pokoju je trebalo pohađati na upisnom području utvrđenom na temelju prebivališta, odnosno prijavljenog boravišta.Osnovne škole će obaviti predprijave školskih obveznika na svojim oglasnim pločama i mrežnim stranicama istaknuti popis ulica svojeg upisnog područja i raspored pregleda djece. Predprijave u svim osnovnim školama i njihovim područnim odjelima primat će se u razdoblju od 1. do 15. veljače 2019. godine u uredovnom vremenu tajništva škole.Prijave za liječnički pregled primat će se u razdobljugodine u zdravstvenoj ustanovi. Prijavu obavlja roditelj ili skrbnik djeteta osobno uz predočenje zdravstvene iskaznice i OIB-a djeteta.Pregledi djece odvijat će se prema rasporedu kojega će Stručna povjerenstva osnovnih škola dogovoriti s nadležnim liječnicima školske medicine i oglasiti na oglasnim pločama i mrežnim stranicama škola. Prilikom prijave roditelj će dobiti informaciju o terminu i tijeku pregleda.Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djece radi upisa u prvi razred mora biti okončanove godine.Upis djece u prvi razred provodit će se u svim osnovnim školama Osječko-baranjske županije 10. i 11. lipnja (ponedjeljak i utorak) u vremenu od 8 do 12 i od 16 do 19 sati.Detalje plana upisa možete pronaći dolje u tekstu.