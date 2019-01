uspjehu

tvrtka ORQA

CES 2019. u Las Vegasu

First Person View naočale

četvrtak, 31. siječnja 2019.

Poduzetničkog inkubatora BIOS

jpmaricic[at]inkubator[dot]hr

Mediji su već nekoliko dana puni naslova o osječkog startupa Orqa koji je na sajmu predstavio svoje FPV (First Person View) naočale za upravljanje dronovima. No, imaju još jedno iznenađenje za vas!Naime,jedina je hrvatska startup tvrtka koja je nastupila na najvećem svjetskom sajmu potrošačke elektronike. Na sajmu su predstavili svoj proizvod -za upravljanje dronovima, za koji su interes iskazali i Amazon, Foxconn, pa čak i Pentagon.Svoja iskustva sa sajma, kao i neke zanimljive detalje sa svim zainteresiranima podijelit će predstavnici tvrtke u, u 13 sati u coworking prostoru, J.J. Strossmayera 341, Osijek.Sve zainteresirane mole da svoj dolazak prijave na e-mail adresudo četvrtka do 10 sati.