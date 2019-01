intenzivnim pripremama

prehrane

tjelesne aktivnosti

Gyms4you fitness centar

napuniti baterije

Posebne pogodnosti za studente u Gyms4you

169 kn mjesečno

Ekonomskom fakultetu

Campusu

darivanju i fitness lutriji

Gymija i Gyms4you djevojaka

ENCIAN

besplatni probni trening

Suvremena teretana i vrhunska oprema

aktivne rekreativce

profesionalne sportaše

Centar Super Osijek

[Sponzorirani članak]

Studenti su već krenuli sza polaganje nadolazećih ispita u veljači, a upravo tada često zanemare neke druge segmente života, odpa do. Kako bi ostali u formi, ali i pronašli predah od marljivog te nerijetko iscrpnog učenja svakako ne biste trebali zanemariti brigu o vlastitom tijelu i zdravlju. Učenje ne bi trebalo biti izgovor već dodatan poticaj kako bi se riješili suvišnog stresa te pronašli predah i napravili pauzu nakon naučenog poglavlja u knjizi ili skripti.zbog radnog vremena od 0 do 24 sata uvijek je dostupan za studente koji se požele opustiti i „“ od učenja u bilo koje vrijeme.Gyms4you je pripremio posebne pogodnosti za studente koji tamo mogu održavati dobru formu po jedinstvenoj cijeni od. Do sada je organizirana promotivna aktivnosti nau Osijeku i popularnom STUC-u, a sutra ugdje možete sudjelovati upod nadzorom maskoteCAMPUS (Ulica cara Hadrijana 11): Srijeda, 30. siječnja od 11 do 14 satiDarivanju se pridružio i poznati brendsa svojim zdravim poklon paketima – za dobrobit tijela i duha.Posjetitelji imaju pravo napod nadzorom stručnog osoblja.Gyms4you fitness centar idealno je mjesto kako za početnike u vježbanju tako i za, ali i. Radi non stop, svaki dan, od 0 do 24 sata pa privlači mnogobrojne ljude koji su upravo tamo vidjeli idealnu priliku za stvaranje tjelesne forme jer je nemoguće zakasniti na trening zbog jedinstvenog radnog vremena. Također, članovi putem iskaznice imaju neograničeni ulazak u sve Gyms4you centre u cijeloj Hrvatskoj i mogu vježbati kad god žele i koliko god puta dnevno žele.Gyms4you u Osijeku se nalazi na dobro poznatoj lokaciji –(Trg slobode 6 - 2. kat, Osijek) gdje članovi osim u vježbanju uživaju u prostranoj i suvremenoj teretani koja je u potpunosti prilagođena namjeni te opremljena vrhunskom opremom.