Od 25. do 27. siječnja na područjupolicijski službenici u prometu su zatekliosobnih automobila koji su imali nedozvoljenu prisutnost alkohola u krvi. Od 17 navedenih prekršaja, 12 je evidentirano u vremenu od 23 sata 26. siječnja do 6 sati 27. siječnja, odnosno, u vrijeme provođenja pojačanih mjera u prometu.U navedenom periodu osim prekršaja u vezi alkohola evidentirano je još, od čegaprekoračenja brzine kretanja,nekorištenja sigurnosnog pojasa,nepropisnog korištenja mobitela za vrijeme upravljanja vozilom,upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje,upravljanja neregistriranim i tehnički neispravnim vozilom i 69 ostalih prekršaja.Najveću prisutnost alkohola u krvi vozača policijski službenici evidentirali su 27. siječnja u 2,15 sati na Sjenjaku u Osijeku, kada su zaustavili osobni automobil kojim je prije stjecanja prava na upravljanje upravljao 30-godišnji hrvatski državljanin i to uz prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu.Na Zrinjevcu u Osijeku 26. siječnja u 15,15 sati policijski službenici zaustavili su osobni automobil kojim jena upravljanje upravljao 40-godišnji hrvatski državljanin. Vozač je uhićen, sukladno članku 134. Prekršajnog zakona.U nedjelju, 27. siječnja, u 6 sati na državnoj cesti broj 213 dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom u kojoj je 28-godišnji hrvatski državljanin, vozač osobnog automobila, imao alkohola u krvi odpo kilogramu.Istoga dana u 10,50 sati u Ulici kralja Petra Svačića u Osijeku, policijski službenici zaustavili su osobni automobil kojim jena upravljanje upravljao 40-godišnji hrvatski državljanin. Vozač je uhićen, sukladno članku 134. Prekršajnog zakona.