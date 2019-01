Robert Seligman

najsportašem Osijeka i Osječko-baranjske županije

Donna Vekić

najsportašicom

Vladimir Mađarević

RK Nexe

Matijom Ljubekom

Najuspješniji sportaš grada Osijeka i OBŽ

Najuspješnija sportašica grada Osijeka i OBŽ

Najuspješniji sportski kolektiv grada Osijeka

Najuspješniji sportski kolektiv OBŽ

Najuspješniji trener (ZŠUGO)

Najuspješniji sportaš - osoba s posebnim potrebama (ZŠUGO)

Najuspješniji sportski kolektiv osoba s posebnim potrebama

Trofej „Kuna“ (ZŠUGO)

Priznanje za izniman doprinos u promociji i razvoju sporta na području grada Osijeka

Posebno priznanje za promicatelja sporta OBŽ

Tekst i foto: Radio Osijek

, član GD Osijek-Žito, osmi je put proglašen, dok ješesti put proglašena. Najuspješniji trener je, najuspješniji kolektiv grada Osijeka NK Osijek, a Osječko-baranjske županijeIzbor najsportaša Grada Osijeka i Osječko - baranjske županije održan je u osječkom Hrvatskom narodnom kazalištu 61. put, a Robert Seligman, član GD Osijek-Žito, osmi je put proglašen najsportašem Osijeka i Osječko-baranjske županije. Time se izjednačio po broju titula s legendarnim, a kako je istaknuo sam Seligman, trenutačno je u zenitu svoje karijere. S obzirom na to od Seligmana možemo očekivati još puno značajnih uspjeha, a jedina neostvarena želja mu je nastup na Olimpijskim igrama. One koje se održavaju 2020. godine u Tokyu pokušat će izboriti plasmanom u finale ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva.U konkurenciji sportašica, najboljom za 2018. godinu proglašena je Donna Vekić kojoj je to šesto priznanje Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije. Najuspješniji trener je Vladimir Mađarević, najuspješniji kolektiv grada Osijeka NK Osijek, a Osječko-baranjske županije RK Nexe.Robert SELIGMAN - Gimnastičko društvo Osijek-Žito (konj s hvataljkama)2. mjesto - Europsko prvenstvo2. mjesto - Mediteranske igre5. mjesto - ukupan poredak Svjetskog kupa za ciklus 2016.-2018.7. mjesto - ukupan poredak Challenge kupa za 2018.44. mjesto - Svjetsko prvenstvo1. mjesto - PHDonna VEKIĆ - Teniski klub Osijekfinale - WTA turnir Washingtonpolufinale - WTA turnir Tokio, Nottingham34. mjesto (plasman karijere) - WTA svjetska rang-listanastup na sva četiri Grand Slam turnira (osmina finala Wimbledona)NOGOMETNI KLUB OSIJEK4. mjesto - 1. HL u sezoni 2017/18.polufinale Kupa Hrvatske 2018/19. (nastavak na proljeće)prolazak jednog kola u kvalifikacijama za Europsku ligu2. mjesto u jesenskoj polusezoni 2018/19.Juniori osvajači Kupa Hrvatske, kadeti finalistiRUKOMETNI KLUB NEXE, NAŠICE2. mjesto - Premijer liga i Kup Hrvatske 2017/18.četvrtfinale - Kup EHF-a 2017/18.trenutačno 3. mjesto - SEHA liga (2018/19.)5 državnih reprezentativaca (3 hrvatska)Vladimir MAĐAREVIĆ - Gimnastičko društvo Osijek-Žitotrener viceprvaka Europe R. Seligmanaglavni trener kluba koji je donio 3 zlatne medalje s pojedinačnih PH za seniore i junioreDarko SARAPA - Športska udruga slijepih Svjetlost1. mjesto (momčadski) - Europsko prvenstvo u kuglanju za slijepe i slabovidne osobe4. mjesto (pojedinačno) - EP u kuglanju (b2)1. mjesto (pojedinačno) - PH u kuglanju (b2)3. mjesto (momčadski) - član Svjetlosti u 1. HKL(ZŠUGO)ŠPORTSKI INVALIDSKI ODBOJKAŠKI KLUB HVIDR-a OSIJEK2. mjesto - Hrvatska liga sjedeće odbojke u sezoni 2017./18.3. mjesto - Kup Hrvatskejedan reprezentativac Hrvatske na Svjetskom prvenstvu (13. mjesto)Dino ADAMOVIĆ - Karate klub Esseker1. mjesto - PH za kadete/juniore u kata-timu2. mjesto - PH za juniore u katamasudionik EP za kadete/juniore u kata-timuKlara BOŽIČEVIĆ - Plivački klub Osijek Žito3. mjesto - PH za juniorke (50m leđno, veliki bazen)3. mjesto - „Miting Mladosti“ (50m leđno, mali bazen) za seniorke (1. mjesto za juniorke)Ivana GRANOŠA - Triatlon klub Tri-tim1. mjesto - PH za juniorke u disciplini sprint2. mjesto - ekipno PH za seniorke u disciplini supersprint3. mjesto - PH za seniorke u disciplini sprint1. mjesto - Prvenstvo Balkana za seniorke u disciplini štafetni triatlon3. mjesto - Prvenstvo Balkana za juniorke u disciplini sprint9. mjesto - rang lista za juniorke Europske triatlon federacijeJosip JELENIĆ - Boćarski klub Sv. Luka2. mjesto na PH (pojedinac - klasično) za junioreStella LOVAKOVIĆ - Judo klub Mladost1. mjesto - PH za kadetkinje (+70 kg)3. mjesto - PH za ml. kadetkinje (+70 kg)7x1., 4x2. mjesto - međunarodni turniri za kadetkinje i ml. kadetkinjeIvan PARAVAC - Atletski klub Slavonija-Žito - skok s motkom1. mjesto - PH za juniore2. mjesto - PH za ml. juniore u dvorani3. mjesto - PH za juniore u dvorani2. mjesto - Prvenstvo Balkana za juniore26. mjesto - EP za ml. juniorePosebna priznanja (ZŠUGO)NOGOMETNI KLUB METALAC - za 70 godina djelovanjaSTOLNOTENISKI KLUB VODOVOD-OSIJEK - za 70 godina djelovanja(u ime ŠZOBŽ)Branimir STEINER (veslanje)52 godine u veslanju, 45 godina uspješnog trenerskog radaPRIZNANJA „GLASA SLAVONIJE“:„UZOR-TROFEJ MATIJA LJUBEK“Milan ĐURIČIĆ (nogomet)- 43 godine zapaženog trenerskog rada- 5 puta trener prve momčadi NK Osijek (najviše od svih trenera) - 1979/80., 1983. - 1985., 1987., 1997. - 1999. (sezona osvajanja Kupa Hrvatske), 2002.- ponajbolji nogometni stručnjak u istočnoj Hrvatskoj za rad s mlađim dobnim kategorijama- u karijeri radio u 22 kluba iz osam različitih država u kojima je vodio bar jednog prvoligaša (austrijski „Pasching“, „Vorwärts Steyr“, „Sturm“ (Graz) i DSV „Leoben“, slovenski „Maribor“, „Rudar“ (Velenje), „Celje“, „Drava“ (Ptuj) i „Krško“, slovački „DAC 1904 Dunajska Streda“, islandski „Thor Akoreyri“, malezijski „Kelantan“…)- dobitnik „Trofeja podmlatka Hrvatskog nogometnog saveza“ 2018. g. (za životno djelo)NAGRADA „SOKOL“Josip KUNA - Građansko streljačko društvo Osijek 17843. mjesto - Svjetsko prvenstvo (300m puška ležeći)13. mjesto - Europski kup (300m puška ležeći)3. mjesto - PH 50 m serijska MK puška ležećiIvan POSPIŠIL - Odbojkaški klub Čepin- 30 godina trener jednog od najuspješnijih klubova u Hrvatskoj u radu s mlađim kategorijama- osvojeno zlato i bronca na mlađekadetskim prvenstvima Hrvatske- četiri naslova državnih prvakinja školskih sportskih društava Nazor i Desetica- sedam djevojaka školovanih u klubu zaigralo za osječkog prvoligaša, a pet nastupalo u raznim državnim selekcijama- trenutačno su četiri prvoligaške igračice ponikle u Čepinu, a dvije (A. Volmut i K. Pavičić) članice su državnog prvaka zagrebačke Mladosti i hrvatske reprezentacije - zapažena igračka karijera u osječkom Željezničaru, uz 20-ak nastupa za reprezentaciju SFRJDomagoj VIDA (nogomet)2. mjesto - Svjetsko prvenstvoHRVATSKI OLIMPIJSKI ODBOR:PRIZNANJE HOO-a GRADU OSIJEKU „ZA DUGOGODIŠNJI PREDANI RAD NA RAZVOJU I UNAPREĐENJU HRVATSKOG ŠPORTA“