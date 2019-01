Ivan Anušić

Hrvoje Čuvalo

Ugovor o poslovnoj suradnji

beskamatnom kreditiranju

uspješne suradnje

20 milijuna kuna

45 milijuna kuna,

30 milijuna kuna

15 milijuna kuna

80.000 kuna

8 milijuna

80.000 kuna

Tekst: Osijek031.com

Foto: OBZ.hr

Župani član uprave Hrvatske banke za obnovu i razvitakpotpisali su jučer, odnosno ugovore oza male i srednje poduzetnike, te poduzetnike početnike u Osječko-baranjskoj županiji.Riječ je o nastavkuOBŽ-a i HBOR-a koja je nakon prošlogodišnjeg omogućavanja beskamatnih kredita za žene i mlade poduzetnike, ukupne vrijednosti, sada proširena i na osiguranje najpovoljnijih uvjeta kreditiranja na tržištu za male i srednje poduzetnike te poduzetnike početnike.Potpisani su ugovori vrijednis time da jekreditne podrške namijenjeno poduzetnicima koji već posluju na tržištu, anamijenjeno je poduzetnicima početnicima kojima se najteže otvaraju vrata banaka.Najniži iznos kredita po Programu kreditiranja razvitka malog i srednjeg poduzetništva je, a najviši jeuz poček do 3 godine i rok otplate do 12 godina s počekom. Za krajnje korisnike kamatna stopa iznosti će 0%, odnosno 1% za ostale poduzetnike koji kreditiraju nove investicije uz mogućnost dodatnog snižavanja kamatne stope. S druge strane, najniži iznos kredita po Programu kreditiranja poduzetnika početnika je, a najviši pojedinačni iznos kredita iznosi 1,8 milijuna kuna uz poček od 3 godine i rok otplate 14 godina. Korisnici će u cijelosti biti oslobođeni plaćanja kamata.Uz preuzimanje kamate na poduzetničke kredite prema Programu kreditiranja poduzetništva žena i Programu kreditiranja poduzetništva mladih za mlade poduzetnike, Osječko-baranjska županija trenutno subvencionira kamatu na poduzetničke kredite za projekte „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“ za 2019. godinu i „Kreditom do konkurentnosti“ koje provodi u suradnji s resornim ministarstvom i poslovnim bankama te svoj samostalni projekt „Kreditiranje obrtnih sredstava“ s poslovnim bankama, za što je u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2019. godinu planirano 3,2 milijuna kuna.