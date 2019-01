dobru i lošu vijest

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ilustracija

Imamoza vas. Loša je ta što ćeovog proljeća porasti za. Dobra vijest:o poskupljenju već o „korekciji“ cijene.Šalu na stranu, ministar zaštite okoliša i energetikenajavio je ovih dana poskupljenje plina tvrdeći kako je u Hrvatskoj on 20% ispod tržišnog prosjeka.Podsjetimo,, koji je stupio na snagu u ožujku 2018., zadržana jeza javnu uslugu u prijelaznom razdoblju od tri godine kako ne bi došlo do velikih oscilacija u cijeni plina. Tako je za razdoblje do 31. ožujka 2019. osigurano da cijena za kućanstva za ovu plinsku godinu ostane nepromijenjena.U posljednjih godinu dana, tvrdi Ćorić, unatoč promjenama zakona na tržištu plina,cijena za kućanstva, no na kraju ove plinske sezone, ukoliko ne dođe do korekcije cijene plina na tržištu, doći će doi formirat će se nova cijena plina za kućanstva.Inače, na kretanje cijena plina na svjetskom tržištu utječe niz čimbenika; cijena nafte, ugljena, emisije CO2, vremenske prilike, geopolitički utjecaji itd. Tijekom posljednje dvije godine tržišne cijene plina kontinuirano su rasle, pa tako i prosječna cijena plina u Hrvatskoj, ali se cijena plina za kućanstva nije mijenjala.Cijena nabave plina, bez obzira na promjene kretanja cijena plina na tržištu, može maksimalno narasti, pa nas po završetku ove plinske sezone, 31. ožujka, očekuje ne poskupljenje plina već korekcija cijena u tom iznosu.