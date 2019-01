Ženski rukometni klub Osijek

Tekst: Osijek031.com

Foto: Osijek031.com, ŽRK Osijek/Facebook

ove godine slavi. Nekada, i u okvirima bivše Jugoslavije i samostalne Hrvatske, posljednjih je godina proživljavaokoji su kulminirali padom u Drugu ligu. Ipak, klub seu najviši rang, stigla je nova i ambiciozna uprava, a o tome kakva je sadašnjost i budućnost ŽRK-a Osijek popričali smo s novim predsjednikom klubaPećušak je na početku istaknuo kako su se od samog osnutka kluba ciklički događalei na bolje i na gore. Najveći uspjesi kluba su kulminirali 80-ih godina kada su osječke rukometašiceza redom osvojile Kup kupova. Onda je uslijedila „rupa“ u trajanju od nekih 15-20 godina do novih velikih uspjeha u samostalnoj Hrvatskoj kada su djevojke ponovno ostvarile značajnije rezultate, uključujući i to da su dva puta bile viceprvakinje Hrvatske. Klub je ponovno igrao europske kupove, generacijai suigračica prvi put je uspjela pobijediti i nedodirljivu, no nakon toga ponovno je uslijedio period loših rezultata kada je klub balansirao između Prve i Druge lige. „“, kaže Pečušak.(Ono što je manje poznato osječkim ljubiteljima rukometa, pogotovo onim mlađima, jest to da jebio trener kluba početkom 80-ih koji je započeo stvarati pobjedničku generacijui ostalih igračica koje će pod vodstvom trenera Nikolića dva puta za redom osvojiti prestižni Kup kupova.)Prošla godina bila je dobra za klub u smislu da se vratio u, start je bio prilično slab, pa nas je zanimalo koje su trenutne mogućnosti kluba.“.Što se tiče planova za budućnost, u sljedećoj sezoni Pećušak očekuje daljnju konsolidaciju kluba te pokušaj, odnosno jedno od prva četiri mjesta. Naravno, to nije imperativ vodstva kluba, bili bi zadovoljni i plasmanom u gornjem dijelu tablice, a ako se dohvati Europa to bi bilo fantastično. Da bi se taj cilj ostvario, klubu će svakako trebati bar još jedna kvalitetna igračica te da se iz sadašnjeg igračkog kadra izdvoji još jedna igračica kao nositelj kvalitete, plus poboljšat će se rad s mlađim kategorijama kao baze iz koje će doći neke nove djevojke koje će moći iznijeti teret budućih rezultata.Još jednaza klub je dolazak nove uprave. Osim Pećušaka, tu sukao potpredsjednici kluba, a i Izvršni odbor jes nekoliko novih lica koja pomažu klubu financijski, ali i u smislu organizacije. Pećušak smatra kako u ovom trenutku postoji kvalitetna baza da se unaprijedi rad kluba, a samim time doći će i rezultati, a kada dođu rezultati naći će se još zainteresiranih ljudi koji će htjeti pomoći klubu.Pitali smo predsjednika kluba kakva je financijska situacija u ovom trenutku. „“.Govoreći o ekipi, Pećušak je naglasio kako ekipu ŽRK Osijek većinom čine, samo njih nekoliko rođeno je prije 2000. godine. Većinom su to domaće djevojke, mada ima i onih iz drugih klubova, poput Ene Zagorščak koja je nedavno došla iz redova Podravke, baza je kvalitetna, a na upravi je da im osigura što bolje uvjete za rad.Prošlog tjedna predstavljen je novi trener mladih rukometašica Jasmin Mrkonja . Njegovo dovođenje još je jedan iskorak kluba, ali i želja da se pokaže da se na mlade igračice ozbiljno računa kao na temelj budućih uspjeha kluba. „“, zaključio je Pećušak.