Osjeèka televizija - Vijesti, 23.01.2019.

Grad Osijek s današnjim je danom raspisao Javni natječaj za osnivanje prava građenja na nekretninama u Poduzetničkoj zoni "IT park". Javni natječaj otvoren je na neodređeno vrijeme, odnosno dok na svim građevinskim česticama ne bude osnovano pravo građenja. Na raspolaganju je 9 parcela od 1234 do 1900 četvornih metara, objekti mogu imati do 2 kata, a početni iznos godišnje naknade prava građenja iznosi 1.38 po kvadratu. Za gradnju objekata u IT parku u obzir dolaze tvrtke s minimalno najmanje 15 zaposlenika u zadnjih 6 mjeseci, a prođu li, ostvaruju pravo gradnje na vremensko razdoblje od 50 godina. Kako je na medijskoj konferenciji rečeno, posebno povjerenstvo imenovano od strane gradonačelnika jednom mjesečno će otvarati pristigle ponude.U Vijestima Osjeèke televizije pogledajte i:- novi uređaji za bolnicu u Našicama- nova zapljena droge- vukovarski informatičari