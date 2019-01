Goran Marić

Ministar državne imovineu Osijeku je potpisaou državnom vlasništvu jedinicamana čijem se području nekretnine nalaze i uručio jednu odluku o izdavanju isprave za upis prava vlasništva na nekretnini.Ukupno je u protekle dvije godine Ministarstvo državne imovine donijelo 450 odluka koje se odnose na jedinice lokalne samouprave i darovalo nekretnina u vrijednosti milijardu kuna. To može dovesti do novih zapošljavanja i aktiviranja investicijskog ciklusa jer se očekuje najmanje tri milijarde kuna investicija na tim nekretninama, rekao je ministar Marić.Prema njegovim riječima, za područje Osječko-baranjske županije je do sada donesenoo darovanju nekretnina u vrijednosti 36 milijuna kuna a vrijednost danas potpisanog je 30 milijuna kuna., rekao je Marić.Osječko-baranjski župan, jedan od potpisnika ugovora, izrazio je zadovoljstvo što je država Županiji prepustila vlasništvo nad zgradom u Županijskoj 4 u kojoj se nalaze županijske službe. Zgradu ćemo konačno moći obnoviti i dovesti u stanje koje ona kao spomenik kulture zaslužuje. Problem vezan za tu zgradu rješavan je 27 godina i sada smo ga potpisivanjemizmeđu Republike Hrvatske, Ministarstva državne imovine i Županije konačno uspjeli riješiti, rekao je Anušić.Osim te zgrade u središtu Osijeka, ministar je potpisao ugovor o darovanju nekretnina(poslovna zgrada Đakovštine Mimoza) kao i ugovor o darovanju suvlasničkog dijela nekretnine općiniza potrebe doma za starije i nemoćne osobe kao i darovanje nekretnineu svrhu gradnje ceste u naselju. Osim tih ugovora o darivanju nekretnina, načelnikuuručio je Odluku o izdavanju isprave za upis prava vlasništva na nekretnini u naseljutj. nogometno igralište. Riješeno je i pitanje naseljakoje je bilo u vlasništvu države a mještani nisu bili vlasnici kuća.Prije potpisivanja ugovora ministar Marić se na zatvorenom sastanku s predstavnicima svih općina i gradova s područja Županije upoznao s problematikom vezanom za državne nekretnine na njihovom području. Komentirajući sastanak, župan Anušić je zaključio da su se stvari vezane uz rješavanje državnih nekretnina u općinama i gradovima Osječko-baranjske županije počele rješavati, te dodao kako za to postoji veliki interes gradonačelnika i načelnika na čijim područjima se te nekretnine nalaze.Ministar Marić najavio je da će u Osječko- baranjskoj županiji država do kraja godine aktivirati zapuštenu imovinu u vrijednostia za cijelu Hrvatsku oko 2 milijarde.