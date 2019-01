svetog Vinka

Tekst: PU osječko baranjska

Foto: Dino Spaić/Foto-arhiv031

Povodom proslave, 22. siječnja, na području cijeleprovest će se pojačane mjere usmjerene na utvrđivanjuu krvi vozača.Od 18. do 20. siječnja na području ove policijske uprave policijski službenici zatekli su u prometukoji su imali nedozvoljenu prisutnost alkohola u krvi, od kojih su 22 vozača evidentirana u vremenu od 23 sata 19. siječnja do 6 sati 20. siječnja.U navedenom periodu, osim prekršaja nedozvoljene koncentracija alkohola u krvi, evidentirano je još, od čegaprekoračenja brzine kretanja,nekorištenja sigurnosnog pojasa,nepropisnog korištenja mobitela za vrijeme upravljanja vozilom,upravljanja prije stjecanja prava na upravljanje,upravljana pod zabranom,upravljanja neregistriranim i tehnički neispravnim vozilom iNajveću prisutnost alkohola policijski službenici evidentirali su 20. siječnja u 1,38 sati u, kada su zaustavili osobni automobil kojim je upravljao 28-godišnji hrvatski državljanin uz prisutnost alkohola u krvi od 2,21 grama po kilogramu.u Osijeku, 18. siječnja u 0,45 sati policijski službenici zaustavili su osobni automobil kojim je upravljao 31-godišnji hrvatski državljanin, koji je upravljao osobnim automobilom u vrijeme dok mu je izrečena zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije. Vozač je uhićen, sukladno članku 134. Prekršajnog zakona.U 15,35 sati 18. siječnja use dogodila prometna nesreća s materijalnom štetom, a 36-godišnja hrvatska državljanka upravljala je osobnim automobilom uz prisutnost alkohola u krvi od 2,25 grama po kilogramu.U subotu, 19. siječnja, u 3 sata, use dogodila prometna nesreća s materijalnom štetom, a 24-godišnji hrvatski državljanin, u svojstvu mladog vozača, upravljao je osobnim automobilom uz prisutnost alkohola u krvi od 0,34 grama po kilogramu.Istoga dana u 6,15 sati use dogodila prometna nesreća s materijalnom štetom, a 43-godišnji hrvatski državljanin upravljao je osobnim automobilom uz prisutnost alkohola u krvi od 1,74 grama po kilogramu. Vozač je upravljao prije stjecanja prava na upravljanje te je uhićen, sukladno članku 134. Prekršajnog zakona.Također 19. siječnja u 19,50 sati use dogodila prometna nesreća s materijalnom štetom, a 63-godišnji hrvatski državljanin upravljao je osobnim automobilom uz prisutnost alkohola u krvi od 2,52 grama po kilogramu. Vozač je, sukladno članku 137. Prekršajnog zakona, smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva.U 1,30 sati 20. siječnja policijski su službenici uzaustavili osobni automobil kojim je upravljao 28-godišnji hrvatski državljanin za vrijeme dok je imao alkohola u krvi od 2,21 grama po kilogramu. Vozač je uhićen, sukladno članku 134. Prekršajnog zakona.Istoga dana u 2,12 sati uu Osijeku policijski su službenici zaustavili osobni automobil kojim je upravljao 35-godišnji hrvatski državljanin, koji je upravljao osobnim automobilom prije stjecanja prava na upravljanje te je imao alkohola u krvi 1,26 grama po kilogramu. Vozač je uhićen, sukladno članku 134. Prekršajnog zakona.U 4 sata 20. siječnja u, zaustavljen je 26-godišnji hrvatski državljanin koji je upravljao osobnim automobilom za vrijeme dok je isključen iz prometa te je imao alkohola u krvi 1,23 grama po kilogramu. Vozač je, sukladno članku 137. Prekršajnog zakona, smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva.Također 20. siječnja, u 04,30 sati, uje zaustavljen 39-godišnji hrvatski državljanin koji je upravljao osobnim automobilom prije stjecanja prava na upravljanje te je imao alkohola u krvi 0,80 grama po kilogramu. Vozač je uhićen, sukladno članku 134. Prekršajnog zakona.u Osijeku 20. siječnja u 16,05 sati dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom, a 38-godišnji hrvatski državljanin upravljao je osobnim automobilom uz prisutnost alkohola u krvi od 1,81 grama po kilogramu. Vozač je uhićen, sukladno članku 134. Prekršajnog zakona.