tmurno i hladno vrijeme

snijega

djelomično oblačno

kiša

susnježica

obilniji snijeg

uživali

kapa, šal, rukavice i dobra lopata

Tekst: Ivana Mandić/Osijek031.com

Foto: Inja Pavlić/Foto-arhiv031

I ovaj ponedjeljak donio je, a tako će se nastaviti do kraja tjedna.Za sutra, utorak, prognostičari najavljuju novu dozui dnevnu temperaturu oko nule uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar.Srijeda donosiuz malo sunca i dnevnu temperaturu do 2°C bez vjetra. U noći sa srijede na četvrtak najavljena jeU četvrtak će vam trebati kišobran, jer je kiša odnosnonajavljena tijekom cijelog dana. Dnevna temperatura neće prelaziti 1°C uz slab do umjeren sjeverni vjetar.Za petak i subotu prognostičari najavljujui dnevnu temperaturu do -2°C.Malo smo "" bez snijega, ali će nam u tjednu koji je tek pred nama trebatiza snijeg.