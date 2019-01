petak, 18. siječnja

Vinkovačke ceste

neprilagođene brzine

izgubio je nadzor

Tekst: PU osječko baranjska

Foto: Inga Orgonaš/Foto-arhiv031

, oko 14,27 sati, 40-godišnji hrvatski državljanin upravljao je osobnim automobilom kolnikom, desnom prometnom trakom iz smjera juga u smjeru sjevera.Dolaskom do sjeverne strane podvožnjaka, uslijednad vozilom, koje se zarotiralo i prednjim djelom sletjelo s kolnika. Vozilo je lijevim bočnim dijelom udarilo u metalni stup (nosač električnih vodova tramvaja), koji se nalazi na travnatoj bankini uz istočni rub kolnika. Na mjestu prometne nesreće preminuo je 40-godišnjak, dok je 33-godišnja putnica iz vozila zadobila teške tjelesne ozlijede. Nadležnom državnom odvjetništvu podnosimo izvješće.Od 14,45 do 16,28 sati promet Vinkovačkom cestom u smjeru jug – sjever bio je zatvoren te se odvijao obilazno, a od 14,29 do 17,05 sati u prekidu je bio tramvajski promet na liniji Bikara – Trg Ante Starčevića.