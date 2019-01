gripe

Epidemijase zahuktava u cijeloj Hrvatskoj, pani našu županiju.Naime, prema podacima, u Hrvatskoj je do sada službeno registrirano, od kojih je najviše prijava (5327) stiglo u drugom tjednu 2019. godine. Najviše je prijava pristiglo iz Brodsko-posavske županije, Grada Zagreba i Zagrebačke županije te Splitsko-dalmatinske županije.Među pristiglim prijavama kliničke gripe stopa je incidencije uobičajeno najviša u, a najniža u osoba u dobi od 65 i više godina.U Osječko-baranjskoj županiji do sada je u sezoni 2018./2019. službeno prijavljeno, od čega njih 200 u drugom tjednu 2019. godine. Što se samog grada Osijeka tiče, u dnevnu bolnicu Klinike za infektologiju KBC-a Osijek do sada je zbog simptoma gripe upućeno stotinjak pacijenata, a brzim testom taj je virus kod njih 80 i potvrđen.Samo je deset pacijenata hospitalitirano zbog, prije svega. Riječ je prvenstveno o kroničnim bolesnicima koji pate od kardioloških, bubrežnih ili drugih bolesti kod kojih je proces ozdravljenja teži i sporiji.Do sada nije zabilježen niti jedanna našem području, za što u Klinici za infektologiju zaslužnim smatraju jako dobru procijepljenost. Zahvaljujući tome, za razliku od nekih drugih dijelova Hrvatske gdje ovih dana vlada izvanredno stanje, broj oboljelih od gripe kod nas nije veći nego prethodne godine.Činjenica je, poručuju iz HZJZ-a, da smo i dalje u uzlaznoj fazi epidemije gripe te je za očekivati da će se vrhunac epidemije postići u iduća tri do četiri tjedna, nakon čega će broj oboljelih postupno padati.