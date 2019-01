Općinu Čepin

Tekst: Osijek031.com

Foto: OBZ.hr/Arhiv

Prošla godina zabila je odlična: izgradnja Kulturnog centra, izgradnja kružnog toka , potpisan je sporazum za obnovu Policijske postaje, osnovana je Javna vatrogasna postrojba, obnovljena je rasvjeta...Nova bi godina prema tvrdnjama čelnika Općine trebala biti. Na snagu je od 1. siječnja stupila nova mjera: podignute suza obitelji s troje i više djece. Mjera je odlično prihvaćena, velik je broj prijava, pa u Općini vjeruju kako je ovo prava poticajna mjera za mlade obitelji da ostanu u Čepinu.Od velikih infrastrukturnih projekata treba istaknuti. Do sada su izgrađene vodovodna i kanalizacijska mreža, u pripremi je izgradnja plinovodne mreže, a Općina je projekt Poduzetničke zone prijavila na natječaj nadležnog ministarstva i nadaju se da će im biti odobren te da već ove godine započinje izgradnja.Također ove godine započinje izgradnja. Potpisat će se sporazum o zajedničkom ulaganju s OBŽ-om, vrijednost projekta je više od, a očekuje se da će projekt trajati nekoliko godina.Treba istaknuti i izgradnju Agroinkubatora vrijednog, obnovu Doma zdravlja, izgradnju Sportsko-rekreacijskog centra Livana „tešku“, izgradnju Reciklažnog dvorišta, rekonstrukciju nogostupa, cesta i dovršetak biciklističkih staza u vrijednosti od, itd.Sve to bit će moguće obzirom da je Općinsko vijeće nedavnoza 2019. godinu u iznosu od. Proračun je ocijenjen kao razvojni i realan, a ukoliko bi došlo do realizacije svih gore navedenih kapitalnih projekata, Općina Čepin bi dobila novu vizuru ali i postala još bolje mjesto za život svojih građana.