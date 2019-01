Art Nomad Project

Južnom Amerikom

Mateja Šimunića i Gradskom radionicom Pula

udruge Slama i ReArt

Nikola Faller i Valentina Grubačević

Igor Popović

Lučka Koščak

Matej Šimunić

skicirati i stvarati

tri faze

Venecije ka Limi

Foto: Igor Popović

Internacionalni projekt pod nazivomslužbeno kreće na svoje putovanjei to od siječnja do kraja ožujka 2019. Putujuća umjetnička ekspedicija ima za cilj putovati i stvarati, stoga je pod vodstvomokupila četiri umjetnika za umjetničko putovanje. Partnerske organizacije projekta su osječkeOdabrani umjetnici suiz Osijeka,iz Pule iiz Ljubljane, Slovenija. Vodič kroz Južnu Ameriku Peru, (brazilsku amazonu i Boliviju) jeiz Pule. Cilj je kroz putovanje tradicionalnim tehnikamaumjetnički dnevnik a pri povratku izraditi umjetničke radove. Projekt će se dokumentirati modernim tehnologijama, stoga će se moći pratiti preko društvenih mreža i web stranice. Aktivnosti Art Nomad Projecta podijeljene su u: skicirati i stvarati u umjetnički dnevnik, raditi umjetničke radove na licu mjesta (murali, land art instalacije i skulpture) i treća faza je pri povratku napraviti veliki format radova s izložbom radova Art Nomad Project u zemlji i inozemstvu. „Kao što se putovalo u svijet, svijet će doći do vas u obliku umjetničke izložbe.” Na taj način projekt postaje internacionalan.68 dana na putu...Pripreme za umjetničku ekspediciju Art Nomad Project su pri kraju, plan putovanja kreće letom iz(Peru) gdje će se svi odabrani umjetnici sastati. Peru je početna točka umjetničke ekspedicije stoga je plan posjetiti i predstaviti se hrvatskoj manjinskoj zajednici u Limi. Uz obalu plan je posjetiti grad Truijllo gdje će se raditi umjetnička djela na licu mjesta, i to u zajednici sa djecom koja se školuju u gradu a inače su sa obronaka planina Anda. Velika Amazonska prašuma čeka umjetničke pothvate i upoznavanje s plemenskim zajednicama Shipibo plemena blizu grada Pucallpe. Umjetnici projekta će imati priliku učiti najstarije zanatske vještine rada na keramici i tradicionalnom vezu. Plan puta je promjenjiv, ovisno o avanturama koje će se dogoditi na putu. Rijekom Ucayali polagano će se napustiti džungla i krenuti putem stare civilizacije Inka, grad Cuzco, Machu Picchu, svetom dolinom... Umjetničke radove će cijelim putem bilježiti umjetnik - fotograf Igor Popović. Stoga će upotreba moderne tehnologije uz umjetničke dnevnike zabilježiti i sve ono preostalo u planu za vidjeti, jezero Titicaca i čuvene Nazca linije koje će se moći pogledati iz zraka.Putovati i stvarati, jednostavni cilj sa mnoštvom avantura i umjetničkih ostvarenja čeka Art Nomad Project tim.