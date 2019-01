Zašto jednostavno kad može komplicirano

Halo Bing, kako brat? Zanima li te apdejtirana verzija ENC-a? Zastarjela roba, ali može se još jednom uvaliti naivčinama. Cijena? Prava sitnica...

Tekst: Osijek031.com

Foto: Google maps

? To je pitanje koje si postavlja prosječan vozač kada vidi novi prijedlogna autocestama u nadležnosti HAC-a i ARZ-a prema kojemu bi se u budućnosti cestarina na hrvatskim autocestama naplaćivala pomoćusličnog postojećem ENC-u.Naime, prijedlog novog sustava na kome se radi jest uvođenje takozvanog(slobodni protok) sustava naplate, koji jei bez ikakvog zaustavljanja na naplatnim kućicama. Predložena su dva sustava: DSRC (dedicated short-range communications) te ALPR (Automatic Licence Plate Reader) - sustav automatskog čitača registarskih oznaka.Temeljbit će DSRC. Za njega će svako vozilo morati imati ugrađen transponder, uređaj pomoću kojeg se očitava prijeđena kilometraža te potom obračunava cestarina. DSCR sustav je sličan postojećem ENC-u, no razlika je u tome što on funkcioniraTransponder će se moćina svim ključnim točkama na autocestama i na graničnim prijelazima (poput vinjeta), a cijena će mu biti. Mjesta naplate budućeg sustava bit će na istim lokacijama na kojima su trenutno naplatne kućice, a činit će ih portali s DSRC antenama i kamerama koje će automatski detektirati i klasificirati vozila. Transponder će emitiranjemupozoriti korisnika da mu je naplaćena vožnja. Baterija transpondera trajat će oko, a nakon toga trebat će se zamijeniti.Korisnici DSRC-a moći će sklapati tzv.dok će se oni koji žele plaćati cestarinu nakon vožnje morati registrirati, odnosno morat ćedostaviti podatke o svojim karticama ili bankovnim računima.Uvođenje novog sustava, već bi moglo koštati oko, dok bi godišnji troškovi njegova održavanja iznosili oko. Početak uvođenja novog sustava naplate cestarine očekuje se početkom 2021. godine kada će se uz postojeće naplatne kućice otvoriti i trake za slobodan protok po novom modelu, a od 2022. prešli bismo u potpunosti na novi model.Ipak, ovo rješenje ima i. Mnogi mu zamjeraju da je sustavte da je već u startu zastario jer sve napredne zapadne zemlje se pripremaju za naplatu cestarine putem satelitske navigacije, pa bi Hrvatska tehnološki još jednom bila na samom repu događaja. Domaći stručnjaci predlažu kao prijelazno rješenje uvođenje elektronske vinjete po uzoru naNadležni ministar još nije donio konačnu odluku o tome koji će se sustav početi primjenjivati, no znajući kako stranka na vlasti „“ i po nekoliko puta, ovo sve podsjeća na parafrazu fore iz Alana Forda: „