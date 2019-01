Slikovnica

Prljek i Mrljek, Kakakralj i Svemirci Gaćoljupci

Mrljek i Prljek na smrdljivom putovanju

Mrljek i Prljek slave fujkasti rođendan

Kakagrad

Kakakralju

Svemirci gaćoljupci

Tekst i foto: Melita Nađ, dipl. knjižničarka

je prva knjiga s kojom se djeca susreću i koja im otvara svjetove koji su do tada bili. Slikovnica će stoga usmjeravati djecu (i roditelje koji s djecom čitaju) u pravome smjeru, razvijajući. Klasični junaci jesu odlični, oni neprestano drže oči i zanimanje svojim pustolovinama otvorenima, no oni su klasika... Stoga vam u slikovnicama, na policama, predstavljamo nove junake priča, pomalo neobične i šašave. Djeca ih vole, a roditelji uživaju u neobičnim pustolovinama te zajedno se s djecom, pri tome, tresu od smijeha. Oni su:… oni su bljakasti, fujkasti, mrljasti i smrdljivi, ali smiješni u svojoj nespretnosti i stoga su djeci, kao takvi, izuzetno dragi.dvije su zloćkaste bakterije koje vole sve što je mrljavo, prljavo, bljakavo i fujkasto. Vole oni i putovati, a najomiljenija su im odredišta prljave, smrdljive glave i neoprane kose. Zato su jednoga dana odlučili otputovati na kosu djevojčice Rite. Bila je to najsmrdljivija i najprljavija glava na svijetu jer Rita baš nikako nije voljela prati svoju kosu. Kad su stigli u taj bakterijski raj, Mrljek se i Prljek nisu mogli zasititi prljavštine, a na Ritinoj su glavi napravili nered nad neredima. Kako je sve završilo? Pročitajte u ovoj šaljivoj, urnebesno zabavnoj, ali i poučnoj priči o neopranoj kosi!autorice Jelene Pervan priča je o junacima koji vole slaviti i rođendane. Ove godine slave ga već osmi put jer će ponovno dobiti poklone i puhati svjećice na torti. Proslavu su napravili u najprljavijoj i najzamazanijoj igraonici "Pod noktom". Ta je igraonica bila na prstićima djevojčice Nore. Ispod Norina nokta napravili su najurnebesniji tulum sa svojim prijateljima, od kojih su za rođendan dobili Kašljića i Šmrkljića! I sve bi prošlo dobro, da Nora nije odlučila gricnuti noktić čime je slučajno progutala Kašljića i Šmrkljića. Što se potom dogodilo? Pročitajte u ovoj šaljivoj, urnebesno zabavnoj, ali i poučnoj priči o prljavim ručicama! Čitate li zanimljive avanture s Prljekom i Mrljekom svojoj djeci, naučit ćete ih higijenskim navikama, a (nadamo se da će nestati problemi kod pranja kose, ruku ili zubića) uz smijeh i prštavu radost.urnebesno je duhovita i maštovita slikovnica prepuna akcije i iznenađenja autora Srđana Dragojevića, scenarista, poete i autora slikovnica. Kakani, Govnica, Tvrdokak… samo su dio neobične i kakastične družbe koja se uputila u Kakagrad. Na putovanju prepunom uzbuđenja moraju proći nepoznato podzemlje vijugavih cijevi, opasnih valova, kakapad, kakajezero i još mnogošto o čemu njihovi tvorci pojma nisu imali. Udobno se smjestite i pripremite na urnebesno čitanje naglas zajedno s djecom. Osim što će Vas nasmijati, slikovnica će i poučiti (npr. kako se riješiti pelena na zabavan način), možete se igrati izmišljanja novih riječi poput kakanaca iz priče.Malenoj Tini obećana je priča o Kakaprincezi i ona je strpljivo čeka… Mama ispisuje naslov Kakakralj i kreativna je obitelj ponovo u akciji! U nastavku priče započete u Kakagradu, djevojčica Tina saznat će kako su naši junaci, članovi kakastične družbe, došlina rođendan i kako je malena Kakica, hrabra ali lijepo odgojena i pristojna članica Kakakne družine postala prava Kakaprinceza. Biti pristojan, odgojen i odmjeren jesu prave kvalitete jedne princeze, baš kao u pravoj bajci, a djeci će pružiti dobar primjer na putu odrastanja i samostalnosti.Slikovnicaautora Clairea Freedmana priča je koja govori o tome kako daleko iz svemira stižu Svemirci gaćoljupci. Drage su im svake gaće; crvene, zelene i limun-žute. Oni na Zemlju stižu da bi gaće navlačili naopačke, letjeli s pomoću njih kao padobranom te se utrkivali u gaćama naglavačke. Još puno smiješnih i veselih zgoda priredit će nam Gaćoljupci, a novi serijal o simpatičnim i šašavim junacima, koji kao da su pali s Marsa, zabavit će cijelu obitelj.