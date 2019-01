e

Udruge devet života

Grad Osijek postat će i cat friendly grad



Imale smo uvijek velike želje, a sad imamo i velike planove. U 2019. godinu ušle smo s velikim brojkama .



Od osnutka Udruge 2011. godine pa do kraja 2018. godine kroz domove volonterki prošlo je ukupno 1665 mačaka (u 2018. godini 311 mačaka došlo je na skrb Udruge). Sve su upisane datumom, imenom, spolom, bojom, eventualnim zahvatima koji su rađeni (liječenjem, kastracijom, amputacijom), imenom volonterke kod koje je na skrbi te, nakon udomljenja, i podacima udomitelja, a od 2018. godine i brojem mikročipa.



Zahvaljujemo svima koji su nam kroz ove godine rada pomagali .



Zahvaljujemo na donacijama , ali i na Vašim glasovima koji su doveli do toga da nas Grad Osijek čuje i sve je napokon već u 2018. godini krenulo uzlaznom putanjom.



Uz naš rad i Vaše glasove došlo je do toga da nam je gradonačelnik obećao pomoć oko registracije skloništa za mačke.



Imamo velike planove i nade za budućnost.

Vjerujemo da će 2019. godina biti zabilježena u Osijeku kao godina mačke .



Udruga 9 života je 2014. godine počela i s kastracijama uličnih mačaka radi smanjenja broja napuštenih te je do kraja 2018. godine kastrirala ukupno 995 uličnih mačaka iz prikupljenih donatorskih sredstava. Temeljem projekata o važnosti kastracije u 2016., 2017. i 2018. godini kastrirane su još 424 mačke građana slabijeg imovnog stanja (projekti su kroz godine financirani sredstvima Grada, Županije, HEP, Ukopa, Unikoma te firmi Virtus poslovno savjetovanje Zagreb i Astra poslovni inženjering Zagreb). U te brojke nisu uračunate mačke koje su se nalazile ili se još uvijek nalaze na skrbi Udruge.



Zahvaljujući donatorskim sredstvima firme Virtus poslovno savjetovanje d.o.o. Zagreb, udruga i u 2019.godini nastavlja s besplatnim kastracijama mačaka građana slabijeg imovnog stanja. Projekt započinje 15. siječnja 2019. godine i traje dok ima sredstava.



Građani slabijeg imovnog stanja (umirovljenici, nezaposleni, građani u blokadi i sl.) nam se mogu javiti na e-mail: udruga.devet.zivota[at]gmail[dot]com ili u inbox na našoj Facebook stranici.



Hvala svima na pomoći, hvala što volite osječke mačke kao i mi.

Hvala Vam za budućnost koja će biti bolja.

Vaše volonterke Udruge 9 života

Tekst: Osijek031/Udruga devet života

Foto: Udruga devet života

Danas je nastiglo pismo volonterkikoje vam prenosimo u cijelosti..