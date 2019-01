gradskom poglavarstvu

Tekst i foto: Osijek031.com

Danas su uzamjenik gradonačelnikai predsjednik uprave Osijek Koteksa ddpotpisali ugovor o gradnjina području grada – uUkupna vrijednost radova iznosibez PDV-a, od čega. za reciklažno dvorište u Retfali teza ono u Gornjem gradu.Radovi obuhvaćaju same građevinske radove i opremanje reciklažnih dvorišta, a rok za završetak radova jeod uvođenja u posao.Novim reciklažnim dvorištima upravljat će komunalnakoja upravlja ičijim je rezultatima direktor Unikomaveoma zadovoljan. Svaki dan to dvorište posjećuje između, a nova reciklažna dvorišta omogućit će građanima iz udaljenijih dijelova grada da se lakše rješavaju otpada.Vić je ekskluzivno najavio i kako će kroz nekoliko tjedana Osijek dobitiza udaljenije dijelove grada i prigradska naselja. Riječ je o kontejneru montiranom na kamionu gdje će djelatnik Unikoma kontrolirati odlaganje otpada. Raspored vožnje mobilnog dvorišta bit će objavljen uskoro na web stranici Unikoma te u lokalnim medijima.Zamjenik gradonačelnika Piližota najavio je i, onog u Donjem gradu (nalazit će se iza Prehrambeno - tehnološke škole na Zelenom polju). Taj je projekt neštoprijavljen zbog rješavanja zemljišnih odnosa, no potpisivanje ugovora očekuje se do kraja svibnja.Piližota je istaknuo kako je ukupna vrijednost sva tri reciklažna dvorištas PDV-on, od čega Grad izdvaja tek tek, a ostatak je došao iz EU fondova. Nova reciklažna dvorišta bit će, natkrivena i bolje osvijetljena, a zaprimat će čak 48 vrsta otpada, uključujući i one opasne za okoliš poput lijekova, baterija i ulja. Zahvaljujući novim reciklažnim dvorišta bit će pokriven cijeli grad, a Osijek će se potvrditi kao predvodnik u zbrinjavanju otpada među velikim hrvatskim gradovima, zaključio je Piližota.