U Hrvatskoj je do kraja prošle godine službeno registrirano ukupno, što očekivano ukazuje na uzlazni trendtijekom sezone gripe 2018./2019.Od ukupno, većina ih je pristigla u posljednja tri tjedna. Najveći broj prijava tijekom dosadašnje sezone stigao je izMeđu pristiglim prijavama kliničke gripe, stopa incidencije je uobičajeno najveća u mlađim dobnim skupinama, a najniža u osoba u dobi od 65 godina i više.U laboratorijuvirus gripe potvrđen je u 46 % uzoraka pristiglih iz različitih dijelova Hrvatske, što ukazuje na umjereni intenzitet cirkulacije virusa, i to dominantno virus gripe tip A. U 90% subtipiziranih uzoraka utvrđen je pandemijski virus H1N1, a u 10% H3N2.Prema podacima Europskog centra za(ECDC), i u ostalim državama Europske unije se bilježi niska aktivnost gripe, i to dominantno virusa gripe A.Na područjuza sada je zabilježeno svegagripe tipa A. Iako je broj oboljelih sigurno znatno veći, nisu svi zatražili liječničku pomoć te stoga nisu ni registrirani u službenoj statistici. Samo je jedan pacijent zadržan na bolničkom liječenju.Podsjetimo, na području Osječko-baranjske županije prošle je godine službeno bio potvrđen samo, što je znatno manji broj nego godinu dana ranije kada je na području županije evidentiranoVrhunac ovosezonske gripe očekuje se za desetak dana kada će početi nastava pa će i broj oboljelih biti veći. Kako smo već pisali , iz osječkog KBC-a izvijestili su u petak da je kod hospitaliziranih bolesnika nauočen porast broja oboljelih od gripe te su, temeljem preporuke Povjerenstva za sprječavanje bolničkih infekcija, a u svrhu prevencije eventualne epidemije, zabranjene posjete bolesnicima na Klinici za pedijatriju.