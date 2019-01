Zračna luka Osijek

Tekst i foto: Osijek031.com

iza sebe imagodinu. O tome kakvi su rezultati ostvareni u prošloj godini te kakvi su planovi za ovu, porazgovarali smo s direktorom ZL-aForgić je poslovnu 2018. godinu ocjenio uspješnom. Ostvaren je, financijska stabilizacija poslovanja, sve obveze prema radnicima tijekom 2018. godine, a obveze prema dobavljačima redovitije nego prijašnjih godina. Nakon uspješne recertifikacije aerodroma krajem 2017. godine, u prošloj su obnovili status, čime su, uz obavljanje poslova prihvata zrakoplova, putnika i prtljage, u mogućnosti obavljati i poslove prihvata roba i pošte.U protekloj godini ostvareno jezrakoplovnih operacija nego u 2017. godini, a broj putnika je bio veći za čak. Ukupan broj putnika bio je, što je apsolutni rekord Zračne luke Osijek od njezinog osnutka. Ovakav rezultat posljedica jena međunarodnim redovnim putničkim linijama. Linija prema Baselu je postala cjelogodišnja s dodatnom trećom rotacijom tijekom ljetne sezone i tri tjedna u vrijeme, a uz liniju prema, Eurowings je od 11. srpnja imao i liniju prema, obje s dvije rotacije tjedno. Plan za 2019. godinu je povećanje broja putnika za 10% u odnosu na 2018.Na domaćim redovnim linijama prošle je godine broj putnika biou odnosu na godinu prije. Radi se o sezonskim direktnim linijama Croatia Airlines-a prema, te o cjelogodišnjim linijama prema, te dalje premakompanije Trade Air. Uz to, ove zimske sezone letenja izmože se dva puta tjedno letjeti za, četiri puta tjedno zai šest puta tjedno zaU idućoj sezoni na domaćim redovnim putničkim linijama, no 2020., kada započinjePSO programa, Forgić očekuje jošOsijeka sa svim hrvatskim zračnim lukama uz povećan broj rotacija, kao jasnu poruku RH u provođenju strateškog, da ovu regiju još snažnije poveže s ostalim regijama. Na međunarodnim redovnim putničkim linijama za sada nema dogovorenih promjena, što znači da će Osijek imati liniju za Basel s dvije tjedne rotacije u zimskoj i tri u ljetnoj sezoni te Stuttgart s dvije tjedne rotacije u ljetnoj sezoni.RH, većinski vlasnik ZL Osijek s udjelom od 55%, osigurava sredstva za nabavu. Tako im je za 2018. godinu odobrenoza nabavu opreme za zimsku službu (traktor za vuču sredstava zimske službe, snježni plug i bacač snijega), tri traktora za vuču sredstava za prihvat i otpremu zrakoplova, napravljeno je strukturno kabliranje svih objekata, uveden je novi video-nadzor te su nabavljeni serveri i software-i za podršku sustavu upravljanja sigurnošću.Plan nabave za ovu godinu još, no nastavit će se s projektom rekonstrukcije putničke zgrade. Projekt je vrijedan, riječ je o kapitalnoj investiciji koju će financirati, a njegovom će se realizacijom Zračna luka prilagoditi, razdvojit će se putnike s domaćih i međunarodnih linija u polasku i dolasku, povećat će se kapacitet putničke zgrade te ugraditi novi sustav grijanja i hlađenja. Osim toga, uredit će se nove prostorije za carinu i policiju te za odmor posada, izmjestit će se kafić sa stražnjeg u prednji dio zgrade, napravit će se novi prostori za maloprodaju čime će se putnicima, ali i osoblju na zračnoj luci, osigurati veći komfor i bolji uvjeti. Ovim se također stvaraju pretpostavke da Osijek, OBŽ i ostale slavonske županije mogu računati na dolazak domaćih i stranih turista tijekom cijele godine.Za projekt je ishođena sva potrebna, uključujući građevinsku dozvolu, odobrenje Ministarstva za raspisivanje javnog natječaja za izvođača radova očekuje se ovaj mjesec, a ako sve bude išlo po planu, zgrada ZL Osijek bit će temeljito obnovljena do kraja godine. Radovi će se prilagođavati redu letenja, tako da neće doći do prekida prometa u ZL.Kada je riječ o novim destinacijama, Forgić navodi kako se pregovori vode soko linije zai do kraja ovog mjeseca će se znati epilog tih pregovora. Treba imati na umu da se u blizini Osijeka nalaze veliki hubovi –, koji odvlače velik broj putnika.Na kraju je Forgić podsjetio kako Zračna luka Osijek u svom sastavu ima ina lokaciji u pothodniku ispod Trga Ante Starčevića, gdje se osim avionskih karata na linijama iz Osijeka mogu kupiti avionske karte za sve linije u svijetu, turistički aranžmani naše putničke agencije te aranžmani drugih agencija po njihovim cijenama.