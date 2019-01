Trgovački centar Portanova

besplatnim shoppingom

Portoša

Portoš te časti shoppingom

razveseljavati

veselih trenutaka

poklon bonom

265 puta

100.000 kuna

pomogli zakupci

osvojenim nagradama

nastavlja darivati

Portanova jedini je trgovački centar koji svoje posjetitelje časti, i to kroz cijelu godinu. Nema tko nije čuo za Portoša, omiljenu maskotu trgovačkog centra Portanova, pogotovo nakon što je početkom 2018. godine krenuo u akciju nazvanu „Portoš te časti shoppingom" te počeo iz mjeseca u mjesec razveseljavati sretne dobitnike. Početkom nove godine prisjećamo se tih veselih trenutaka koje smo redovno najavljivali i u našim člancima. Naime, najmanje jedan vikend mjesečno scenarij je izgledao otprilike ovako… Šetali ste po trgovinama u Portanovi, odabrali omiljeni komad odjeće ili obuće, krenuli na blagajnu platiti i baš tada, baš vas, netko je potapšao po ramenu! Okrenuli ste se i pred sobom vidjeli veliko narančasto stvorenje – e to je bio Portoš i on je odlučio darivati vas poklon bonom baš te trgovine u kojoj ste se nalazili. I tako čak 265 puta samo tijekom 2018. godine. Portoš je na darivanja potrošio gotovo 100.000 kuna, a u tome su mu uveliko pomogli zakupci Portanove koji su se spremno odazvali ovoj fantastičnoj akciji. Svim sretnim dobitnicima čestitamo i nadamo se da uživaju u osvojenim nagradama, a svima ostalima želimo puno sreće jer Portoš nastavlja darivati i u 2019. godini! Zato, kad god ste u Portanovi budite spremni i nemojte se iznenaditi ako baš vas Portoš potapše po ramenu taman kada budete vadili novčanik i baš vas počasti jednim besplatnim shoppingom.