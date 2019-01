Istina u tami

Igora Delača

Trilogiju o ljubavi

Od srca se zahvaljujem glazbenim urednicima, radijskim postajama i njihovim slušateljima. Bez njih to ne bi bilo moguće. Jako mi je važno da su moje pjesme tako dobro prihvaćene i rado slušane. To je najbolja i najvažnija nagrada za svakog glazbenika, jer samo tako moj rad ima smisla. Vjerujem da će moja nova pjesma "Istina u tami" isto tako biti dobro primljena te da će brzo pronaći put do srca brojnih slušatelja.

Tekst: Solaris agencija

Foto: Kristina Alilović

“ je novi singlsa kojim završava svoju „“ i sa kojim će nastupiti na predstojećem 66. Zagrebačkom festivalu. Glazbu potpisuje autorsko-producentski tim „Hit Factory“ (Ivan i Miroslav Zečić), autor teksta je Uršula Tolj, dok je za aranžman i modernu pop produkciju zaslužan Ivan Zečić.Protekla godina za Igora je bila izuzetno dinamična i uspješna. Promjenom glazbenog izričaja Igor je u vrlo kratko vrijeme postao jedan od najizvođenijih domaćih pop izvođača. Njegovi hit singlovi „Budan“ i „Ljubav“ vrlo brzo su zasjeli na sam vrh top lista i još uvijek se odlično vrte na brojnim radijskim postajama.“ - rekao nam je Igor Delač.spotom koji prati tekst pjesme, Igor je pokušao dočarati izazove koje donosi današnji moderan i užurban načina života. Brojne obaveze i stres koje prate svakodnevnicu često ostave trag i uzrokuju probleme u međuljudskim odnosima i naravno ljubavi. Na kraju dana kada se vratimo doma i iza sebe ostavimo poslovne obaveze i probleme, ljubav je ta koja je jedino važna, koja nas povezuje i spaja te čini naš život ugodnim i sretnim.