Tekst: Osijek031.com

Foto: Ivana Mandić /Foto-athiv031

objavila je izvješće o stanju sigurnosti u prometu za prosinac 2018. godine.Na području županije evidentirano je, od čega jedna s poginulim osobama, 50 s ozlijeđenim osobama i 174 s materijalnom štetom. Nažalost, to je veći broj u odnosu na prosinac 2017. godine kada je bilo, ali s tri poginule osobe, 54 s ozlijeđenim osobama i 140 nesreća s materijalnom štetom.U prometnim nesrećama ukupno je stradalo, što je blagi pomak u odnosu na prosinac 2017. godine kada je stradalo njihNajviše prometnih nesreća dogodilo se zbog, slijedi oduzimanje prednosti prolaska, nepropisna vožnja unazad i drugi prekršaji.U 27 prometnih nesreća počinitelji su imali alkohola u krvi.Prema danima u tjednu najviše prometnih nesreća evidentirano je petkom, ponedjeljkom i subotom, a najmanje četvrtkom i nedjeljom. Prema dobu dana najviše prometnih nesreća evidentirano je u vremenu od 16 do 20 sati, slijedi od 8 do 12 sati te od 12 do 16 sati, a najmanje u vremenu od 00 do 4 sata.su sudjelovali u 42 prometne nesreće, od čega u 11 s ozlijeđenim osobama i 31 s materijalnom štetom. Mladi vozači su počinitelji 26 prometnih nesreća, od čega 7 s ozlijeđenim osobama i 19 s materijalnom štetom. U jednoj prometnoj nesreći s materijalnom štetom mladi vozač je imao alkohola u krvi.su sudjelovali u jednoj prometnoj nesreći s teško ozlijeđenom osobom. Ukupno je evidentirano 11 prekršaja vozača mopeda i motocikla, uključujući vožnju uz nedozvoljenu koncentraciju alkohola u krvi, kretanje nepropisnom brzinom, upravljanje neregistriranim vozilom i ostale prekršaje.sudjelovali su u 9 prometnih nesreća, od čega u 7 prometnih nesreća s ozlijeđenim osobama i dvije prometne nesreće s materijalnom štetom. Ukupno je stradalo 7 vozača bicikla, od čega su dva vozača bicikla zadobila teške tjelesne ozljede a 5 vozača bicikla je zadobilo lake tjelesne ozljede. Vozači bicikla su počinitelji tri prometne nesreće, a u jednoj prometnoj nesreći biciklist je imao alkohola u krvi. Ukupno je evidentirano 49 prekršaja vozača bicikla, uključujući vožnju uz nedozvoljenu koncentraciju alkohola u krvi, nekretanje uz desni rub kolnika ili vožnju po nogostupu, neuporabu svjetala po noći te nenošenje reflektirajućeg prsluka.su sudjelovali u 8 prometnih nesreća u kojima je jedan pješak poginuo, tri pješaka su zadobila teške tjelesne ozljede, a 4 pješaka su zadobila lake tjelesne ozljede. Na pješakom prijelazu dogodile su se 4 prometne nesreće. Pješaci nisu počinitelji niti jedne prometne nesreće.Gledano prema spolu,su prouzrokovali muški vozači, 41 prometnu nesreću su prouzrokovale žene, a u 20 prometnih nesreća počinitelji su nepoznati. Gledano po vrsti vozila, veliku većinu prometnih nesreća prouzrokovali su vozači osobnih automobila (182 ili 80%).