Portal Osijek031.com & GISKO

#mladost: roman / Anton Beck

"Ove godine čitam više uz GISKO i Osijek031!"

Ako je vašada ćete, onda će vas i prvi ovogodišnji popisrazveseliti.Čitanje je uvijek odlična odluka za kojuponedjeljak, ljeto ili novu godinu. Jednostavno odlučite da ćete, od toga možete samo imati koristi.Današnje predstavljanje započet ćemo s duboko liričnim, stilski i strukturno dovedenim do savršenstva, obogaćenim poetskim slikama zaboravljene turske Slavonije šesnaestog stoljeća, sjajnim djelom Ivane Šojat. Roman "" govori o ljudima i čovjekovu dobru i zlu, o nama danas koji se i ne razlikujemo toliko od ljudi iz šesnaestog stoljeća. Ovaj roman, koji u svom naslovu poziva na molitvu, poziva prije svega na razumijevanje i vjeru u čovjeka. Godina je oko 1530. i negdje blizu bosanske Jablanice turski danak u krvi plaćen je životom malenog dječaka Luke. Istrgnut iz ruku majke čije je ime zaboravio i bačen u nepoznatu sredinu čiji jezik ne govori, Luka postaje Ibrahim. Na putu da postane nemilosrdan ratnik Turskoga Carstva Ibrahim usvaja osmanske vrijednosti, gotovo bespogovorno prihvaćajući nove majčinske i očinske figure, njihov jezik, znanje i vještine te islamsku vjeru. Dok se njegovo vrijeme bliži kraju, svoju životnu priču podijelit će sa svojim sinom. Osvrće se na velike ljubavi, nezaboravna prijateljstva, bezbrojne bitke od Anatolije do Sigeta, kao i značajne susrete s velikim osobnostima poput Sulejmana Veličanstvenog. Ipak, Ibrahim će odbiti sve blagodati koje dolaze s osmanskim dvorom..." jedan je od najznačajnijih djela velikog urugvajskog književnika Marija Benedettija. Roman u 48 poglavlja opisuje odrastanje protagonista Claudija u glavnom urugvajskom gradu Montevideu. Sadrži niz anegdota o njegovoj obitelji, prvim ljubavima, seksualnim iskustvima, prijateljstvima, gubicima te životnim odabirima, koji su isprepleteni elementima fantastike u maniri magičnog realizma. Roman obiluje humorom, toplom ironijom te brojnim piščevim refleksijama o životu i stvarnosti. Benedetti vješto mijenja pripovjedne perspektive dječaka, mladića i odraslog muškarca, kroz koje progovara o vlastitim viđenjima života i ljudske egzistencije. Benedetti je iskonski pjesnik, stoga je i njegov stil poetski, precizan i izbrušen, iako jednostavan i pristupačan čitatelju. Naracija teče besprijekorno, a likovi su kompleksni i proživljeni. Iako je roman napisao u dobi od 73 godine, Benedetti je uspješno oživio vrijeme svog djetinjstva i mladosti, još jednom potvrđujući svoj spisateljski genij.U svojem virtuoznom debitantskom romanu "", koji je dobio nekoliko prestižnih književnih nagrada, koristeći se glasovima 21 protagonista, autor sklapa razlomljenu sliku zajednice u šoku zbog ekonomske krize koja uništava živote stanovnika ruralnog irskog gradića. Lokalna građevinska tvrtka, koja je donedavno bila pokretač prosperiteta, propala je zbog recesije, a njezin korumpirani direktor pobjegao je i ostavio na cjedilu svoje financijski uništene radnike. Ryanov prvi, briljantan i nagrađivan, roman Metalno srce povezan je s njegovim drugim romanom "S prosincem" u kojem se radnja zbiva se u istom gradiću u ruralnoj Irskoj. Ta se dva romana zapravo mogu promatrati kao cjelina jer prate zbivanja u istoj ruralnoj zajednici u razmaku od jednog desetljeća usredotočujući se na učinak ekonomske situacije na njihove protagoniste.Drugi roman Donala Ryana, "", zbiva se u ruralnoj Irskoj, u istom gradiću kao i njegov prvi, briljantan i nagrađivan, roman "Metalno srce". Ta se dva romana zapravo mogu promatrati kao cjelina jer prate zbivanja u istoj ruralnoj zajednici u razmaku od jednog desetljeća usredotočujući se na učinak ekonomske situacije na njihove protagoniste. Radnja romana "S prosincem" događa se deset godina ranije, u vrijeme ekonomskog uzleta, kad je Irska prozvana "Keltskim tigrom" i kad pohlepa počinje razarati zajednicu. Glavni protagonist, pomalo usporen i nespretan Johnsey Cunliffe, očajnički se pokušava uhvatiti za nešto poznato nakon što ostane bez roditelja koji su ga čitav život štitili od okrutnosti života. Prateći godinu dana Johnseyjeva života, ova duboko potresna priča govori o uzaludnom pokušaju djetinje prostodušnog čovjeka da izađe na kraj sa svijetom gramzivosti i nasilja kojem je izložen nakon što je u nasljedstvo dobio prilično vrijednu kuću i zemlju. Autor svojom životnom, punokrvnom prozom stvara čudesnu magiju opisujući ubojitost, banalnost, usamljenost i idiličnost ruralne irske zajednice.U sedam pripovijedaka Haruki Murakami proniče u živote muškaraca koji se, svaki na svoj način, stjecajem okolnosti nose sa samoćom. U zbirci prožetoj istim trpkim humorom koji je zaštitni znak autorovoga cjelokupnog opusa, Murakami nam je dao još jedno klasično djelo suvremene književnosti. "" objedinjuju sedam autorovih doživljenih, proživljenih ali i zamišljenih iskustava u kojima nam predočava snagu i sentiment muške psihe, svijet njihovih emocija ogoljen do same srži bola, gubitka i spoznaje. Seksualnost kao pratilac svih Murakamijevih priča o ljubavi i gubitku, u ovom djelu prikazana je i opisana bez ustezanja i cenzure, sasvim suprotno uvriježenom mišljenju o uzdržanom japanskom temperamentu i naravi. Murakami otvoreno i duhovito opisuje seksualnost i dodaje opaske o intimnim trenucima svojih junaka, otvara priliku svakom čitatelju preispitati i svoje osobne predrasude. Ovo su priče i o ženama bez osude njihovih postupaka, prihvaćanje, razumijevanje i logično opravdanje.Utemeljena na istinitoj priči zaboravljenog heroja Pina Lelle, "" epska je priča o hrabrosti mladog čovjeka u mračnim špijunskim vremenima Drugoga svjetskog rata. Roman Marka Sullivana smješten u Milano i okolicu u vrijeme zadnjih dviju godina Drugoga svjetskog rata, temelji se na istinitoj priči, koji se tada, kao sedamnaestogodišnji mladić, nenadano našao okružen svijetom špijunaže, patriotizma i ljubavi. U ovaj napeti špijunski triler Sullivan je upleo brojne detalje o životu tijekom rata, uključujući stradanje Židova i ostalih koji su pali u ruke Nijemaca te stalnu napetost i strah u kojem su Talijani živjeli dok je oko njih bjesnjela bitka za Italiju, uz sve češća bombardiranja Saveznika koji su se približavali Milanu. Nasuprot ratnim strahotama Sullivan postavlja ljubavnu priču Pina i Anne, koji i dalje vjeruju u bolju budućnost i njezine bezgranične mogućnosti unatoč užasu koji ih okružuje.Kad osamnaestogodišnja Irkinja Eily stigne u London na studij glume, nevina i naivna, čini se lakim plijenom za velegradske predatore. Neko vrijeme uspješno odolijeva svim iskušenjima, no kad upozna dvostruko starijega poznatoga glumca, padaju sve linije njezine obrane. Isprva toplo-hladna romansa razvija se u poprilično ozbiljnu vezu, no Stephen čuva strašnu tajnu koju, uvjeren je, nitko ne zna. Kako vrijeme odmiče, dolazi čas da se konačno izgovori ono što se dotad činilo neizrecivim. Postoji li ljubav dovoljno jaka da prebrodi najjače kušnje? Zbog čega ljubavnici na potpuno prihvaćanje odgovaraju izdajom? Drugi roman irske spisateljice Eimear McBride "" nipošto nije obični ljubavni roman. Ispričan iz pozicije mlade pametne djevojke koja odrasta kroz dramatičnu ljubavnu vezu, bez tabua govori o svijetu u kojem ništa nije sveto ni nezamislivo. Manji smo boemi priča je o strasti i nevinosti, veselju i otkrićima koja se odvija u žustroj atmosferi Londona u devedesetima…Dok vigàtsku tipično mediteransku letargiju do farsičnih situacija razbuđuje snimanje švedsko-talijanske televizijske serije, policijski se komesar Salvo Montalbano iz posve osobne znatiželje unosi u rješavanje nesvakidašnjeg, naoko bizarnog ali u krajnjoj konzekvenci tragičnog slučaja jedne ugledne obitelji. No, stjecajem okolnosti, uvučen je i službeno u koloplet uzbudljivih zbivanja u jednoj srednjoj školi, što će prouzročiti da, recimo tako, zagnjuri u njemu inače strani svijet društvenih mreža… Andrea Camilleri jedan je omiljenih talijanskih pisaca koji je u rodnu Siciliju smjestio radnju svojih kriminalističkih romana s komesarom Montalbanom. "" deveti je roman u hrvatskom prijevodu s omiljenim inspektorom Montalbanom u glavnoj ulozi.Ćudljivi nadinspektor Evert Bäckström taman je isplanirao radne dane ispuniti pomno biranim obrocima, zavidnim količinama alkohola, neobičnim poslovnim kombinacijama i druženjima samo s izdržljivim damama, kad je njegovu uobičajenu rutinu prekinula vesela vijest – Thomas Eriksson, onaj dripac od advokata, pronađen je mrtav u svojoj kući. Đavolji odvjetnik je, izgleda, izudaran do smrti. Istodobno, Bäckströmovi nesposobni kolege bakću se s gluparijama, neka babuskara prijavljena je policiji zbog zanemarivanja kunića, a nekog baruna koji o tome ne želi ni pisnuti nepoznati je napadač namlatio katalogom umjetnina. I to ni više ni manje nego pred kraljevom palačom. No, čim shvati da ubojstvo odvjetnika ima veze s gomilom besramno vrijednih umjetnina koje vuku podrijetlo još iz carske Rusije, Bäckströmu nije teško razrješenje slučaja Eriksson preuzeti samo na svoja napaćena pleća. Dok spretno manipulira i kolegama, i nadređenima, i novinarima, i suradnicima s one strane zakona, nadinspektor i ne sluti da je ona babuskara s kunićem, skupa s premlaćenim barunom, prilično važan dio mozaika. "" Leif G. W. Perssona još je jedan odličan švedski krimić.Može ga se osjetiti u šumi, u školi i na igralištu; prisutan je u domovima i na sajmištu. Zavukao se u gotovo sve kutke gradića Anderburyja… strah da vas netko ili nešto stalno promatra. Sve je počelo davne 1986. u zabavnom parku, onog dana kad se dogodila nesreća. Tada je dvanaestogodišnji Eddie upoznao gospodina Hallorana, "". On je Eddieju dao ideju o crtanju kredom i ostavljanju tajnih poruka za njegove prijatelje… i bilo je zabavno, sve dok ih jedan čovjek od krede nije odveo do trupla. Trideset godina poslije, Ed vjeruje da je prošlost iza njega, sve dok ne dobije pismo u kojem se nalaze komadić krede i crtež čovječuljka. Hoće li se povijest ponoviti? Je li ta priča uopće bila gotova? Hoće li igra opet jednako završiti? C. J. Tudor donosi nam zanimljiv psihološki triler.Alice i Jake savršen su par. Ona je uspješna odvjetnica, a on partner u poznatoj klinici za psihološku. Sretni i nasmiješeni, tek vjenčani Alice i Jake primaju čestitke i darove. Jedan im osobito privuče pozornost, članstvo u ekskluzivnom klubu zvanom Pakt, koji parovima jamči da se nikada neće razvesti. Hoće li prihvatiti taj intrigantni poziv? Pakt ima pozitivan cilj, želju da održi sreću i nepovredivost braka svojih članova. I jasna, jednostavna i logična pravila. Na primjer, uvijek se javite na telefon kada vas zove partner ili partnerica. Jednom mjesečno s bračnim drugom razmijenite dar koji za vas ima određeno značenje. Jednom u tri mjeseca planirajte zajednički izlet. Ne tajite baš ništa pred bračnim drugom... Istina je, u Paktu nema razvedenih. Ali, ima mnogo udovaca i udovica. Idila traje sve dok jedno od njih ne prekrši pravila. Brak iz snova za Alice i Jake pretvara se u pakao i najgoru noćnu moru. Inteligentno zamišljen i sjajno napisan "Michelle Richmond, roman je koji nećete ispuštati iz ruku.Prva ljubav, prva pobuna, prva izdaja i prvi poraz — to ljeto kada je kao šesnaestogodišnjak upoznao Plavookog i njegovu prelijepu pratilju Tere bilo je najvažnija granica koju će Ignacio Canas prekoračiti na svome putu od preplašenog tinejdžera preko člana maloljetničke bande do odvjetnika u slučaju koji je protresao Španjolsku i okončao, ili od zaborava sačuvao, jedan mit. Tog ljeta 1976., u zemlji u kojoj je izdisao frankizam, a demokracija još nije došla da ga zamijeni, Ignacio nije bio jedini kojega je zabljesnuo karizmatični plavooki delinkvent. O pljačkama Plavookog uskoro su se pjevale pjesme, o njegovim se pobunama i bjegovima iz zatvora snimali filmovi, postao je ikona borbe protiv sistema, a trideset godina nakon svega jedan je pisac o svemu tome odlučio napisati knjigu. Predajući nam priču o tragovima ljeta koje je ispreplelo živote troje tinejdžera i trajno ih povezalo ljubavlju i sumnjom, proslavljeni španjolski pisac Javier Cercas "" uspio je napisati izvrstan roman koji na tankoj međi između fikcije i zbilje propituje granice naše slobode.