Dječjeg vrtića Osijek

nisu optimistični

85 predškolaca

30 djece manje

dječji vrtić Radost

Maslačak

Jaglenac

Josipovac

čepinski Zvončić

Marija Štambuk Čabaj

redovite programe

jedan na jedan

250 sati

204 – 709

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ilustracija

Sukladno javnom pozivuza upis djece u program predškole, objavljeni su njegovi rezultati koji bašNaime, kako piše Glas Slavonije , u pedagoškoj godini 2018./2019., u program predškole bit će uključenorođenih od 1. travnja 2012. do 31. ožujka 2013. godine, što je čaku odnosu na prošlu godinu kada je u program predškole bilo uključeno ukupno 115 predškolaca.Iako je broj vrtića u programu predškole ostao isti, broj skupina se smanjio sa šest na pet. Tako će uu predškolu ići 24 djeteta, u12 djece, u8, u10 te u31 dijete.Ravnateljica Dječjeg vrtića Osijeksmatra kako manji broj djece ne znači da je odaziv bio slab, nego da se dio predškolaca na početku pedagoške godine upisao ustarijih skupina, s obzirom na to da je na upisima bio povećan broj djece.Novost koju je Dječji vrtić Osijek uveo prošle godine i koja se pokazala uspješnom je ta da će roditelji ponovno imati mogućnost prijaviti se za informacije o napretku svoga djeteta. Reakcije roditelja na informacije u programu predškole bile su jako dobre, roditelji su imali na raspolaganju vrijeme “” s odgojiteljem svoga djeteta kada su mogli dobiti informacije o njegovu napretku ili sugestiju na čemu roditelji trebaju sami poraditi kod kuće u smislu socijalizacije ili edukacije.Program predškole u trajanju odprovodit će se od 4. veljače do 4. travnja 2019. godine u podcentrima Radost (Zagrebačka 10), Maslačak (Velaluška bb), Jaglenac (Krstova 99a), Josipovac (M. Marulića 18a) i Zvončić (Ulica grada Vukovara 2a, Čepin). Zajednički će se sastanak za sve roditelje predškolaca održati 28. siječnja, u upravnoj zgradi Dječjeg vrtića Osijek, na Vijencu Ivana Meštrovića.Ostale obavijesti roditelji mogu dobiti na telefon