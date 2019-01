nova doza snijega

Tekst: Ivana Mandić/Osijek031.com

Foto: Dalibor Bauernfrajnd/Foto-arhiv031

Kao što su prognostičari ranije najavili, stiže namSutra, u petak bit će. Jutarnja temperatura okouz slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a dnevnauz umjeren do jak sjeverni.očekuje su u subotu, kada će jutarnja temperatura biti, a dnevna oko nule uz slab do umjeren jugozapadni vjetar.Dakle, pred nama je još jedan. Prema prognozihladno vrijeme će se nastaviti i idućih nekoliko dana..