brojne zakonske promjene

s 2752 na 3000 kuna

Zakona o PDV-u

s 25% na 13%

12 postotnih bodova

Pojeftinit

knjige, novine i časopise

17.500 kuna

30.000 kuna

niske ili prosječne plaće

nije olakšan

5000 kuna

učenika i studenata

15.000 kuna godišnje

ukidaju

promet nekretninama

150.000 kuna

Mirovinskom reformom

67 godina starosti

23,44 kune po satu

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ivan Baboselac/Foto-arhiv031

S prvim danom Nove godine na snagu su stupile. Najvažnije su promjene one koje će građani osjetiti „na svojoj koži“. Prije svega, povećan je iznos minimalne neto plaćePotom, s prvim danom ove godine na snagu su stupile izmjenekojima se PDV snižavaza svježe ili rashlađeno meso, ribu, voće i povrće, jaja te dječje pelene koji u potrošačkoj košarici prosječnog kućanstva sudjeluju s 30%. To sniženje stope PDV-a zamoglo bi iznositi, procjenjuje se, nekoliko stotina kuna.će i bezreceptni lijekovi jer se stopa PDV-a spušta na 5%, a izjednačava se i stopa PDV-a na, neovisno jesu li u tiskanom ili elektroničkom obliku, koja će iznositi 5%.Izmjenama Zakona o porezu na dohodak od početka ove godine proširena je porezna osnovica za primjenu stope od 24% samjesečno na, dok se iznad tog iznosa primjenjuje stopa od 36%. Međutim, to znači da oni koji imajuod toga neće imati nikakve koristi, a oni koji već imaju velike plaće (do 30.000 kuna) osjetit će povećanje od nekoliko stotina kuna svaki mjesec.Poslodavcimaživot nižim izdvajanjima na plaće, no uvedena je mogućnost isplate nagrade zaposlenicima u iznosu dogodišnje, odnosno 415 kn mjesečno.Novost je i to što roditeljikoji primaju stipendije ili dobivaju nagrade za izvrsnost, bez obzira na iznos, za njih mogu ostvariti poreznu olakšicu. Do sada to nisu mogli ostvariti ako njihovo dijete putem stipendije ili nagrade dobije više odPočetkom ove godine na snagu su stupile i izmjene Zakona o doprinosima kojima sedva doprinosa na plaću - za zapošljavanje od 1,7% i za zaštitu zdravlja na radu od 0,5%, ali se istodobno povećava doprinos za zdravstveno osiguranje s 15 na 16,5%. Tako se ukupno opterećenje doprinosima na plaću snižava sa 17,2 na 16,5%.Snižena je i stopa poreza nas 4 na 3%, a donekle povoljnije će se kupovati i automobili zbog izmjena zakona o trošarinama, ali samo za automobile skuplje od. Oni koji kupuju jeftinije automobile to neće osjetiti.ubrzava se izjednačavanje dobi za starosnu mirovinu tako da će od 2033. i muškarci i žene ići u mirovinu sa. Prijevremeni odlazak u mirovinu penalizirat će se s 0,3% za svaki mjesec. Oni koji idu u prijevremenu mirovinu mogu raditi pola radnog vremena, a primati punu mirovinu.Od ostalih promjena o kojima smo već pisali, tu su strože kazne u prometu te povećanje minimalne naknade za studentski rad na