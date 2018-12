6.c

OŠ Dr. Franjo Tuđman

humanitarni film

novčanih sredstava

Roberto Pligl

prikupljanju dobrovoljih priloga

Robertovu operaciju

ispravi noge i spava bez bolova

25.000 kuna

potrebni podaci

098 951 70 38

Tekst: Osijek031.com

Foto: Screenshot video

Učenicirazredaiz Belog Manastira snimili su tijekom prosinca 2018. kratkikako bi pomogli u prikupljanjuza važnu operaciju na koju se sprema njihov prijatelj iz razreda -Filmom žele Robertovoj obitelji pomoći uzakoja će mu olakšati svakodnevni život u invalidskim kolicima.Naime, operacija će Robertu omogućiti da, što do sada nije mogao. Operacija košta, no kako si njegovi roditelji to ne mogu priuštiti, Robertovi školski kolege odlučili su pomoć potražiti od svih ljudi dobra srca.U snimanju ovog petominutnog filmića sudjelovali su Roberto i njegovi kolege iz 6.c razreda, ali i učitelji i nastavnici koji svakodnevno rade s njim. U filmu se nalaze svi, uključujući broj računa za donacije, a svi sudionici filma potpisali su privolu/suglasnost za sudjelovanje i za objavu filma i osobnih podataka.Za više informacija obratite se Robertovoj majki Esmi Pligl na telefonski broj:ili: Facebook profil Film možete pogledati dolje u tekstu, a mi se nadamo da će se ljudi dobra srca odazvati ovom pozivu te pomoći Robertu da se lakše nosi sa svojim invaliditetom.