Još malo isu iza nas, asamo što nije započela. Jeste li zadovoljni svojim (ne)zdravim navikama i planirate li uvesti neke nove? Jer početak godine je idealno vrijeme za to!Bez obzira jeste li skloniili ne,uvijek su dobra ideja. Bilo da želite osvježiti svoje dosadašnje zdrave navike, ili ih tek planirate provesti u djelo,ima rješenje. Kako za početnike, tako i za napredne rekreativce.U Centru Gea, Šamačka 11, se u siječnju formiraju tri nove grupe, za koje poklanjaju po jednu gratis članarinu:Tijelo prosječne osobe u 21. stoljeću vrlo je često na mnogo načina nefunkcionalno. Zbog premalo kretanja i previše sjedenja za računalom, kao i na stolici općenito, brojni mišići zdjelice, kralježnice i čitavoga trupa postaju prenapeti, skraćeni, s vremenom čak vrlo bolni ili u potpunosti nefunkcionalni. Amplitude pokreta u zglobovima sve su manje, a tijelo se sve teže nosi sa svakodnevnim izazovima i opterećenjima. Fizio Pilates je program kojem je osnovni cilj ponovno aktivirati uspavane i nefunkcionalne mišiće, probuditi ih, ojačati, istegnuti te učiniti da se ponovno osjećate dobro u vlastitome tijelu. Program vodi diplomirani fizioterapeut.Postoje mnoge predrasude o jogi kao isključivo meditativnoj i opuštajućoj praksi koja se bavi prvenstveno istezanjem. Joga jest sve navedeno, no postoje također i vrste joge koje su živa vatra. Malo metoda može toliko podići energiju u tijelu, zapaliti vatru u organizmu, iscijediti ga i probuditi, kao što to mogu energični slijedovi Ashtanga i Vinyasa joge. Yoga Burn je program baziran na upravo ovim stilovima, koji, pokretom slijedeći dah, nastoji podići sve navedene segmente na višu razinu. Meditacija u pokretu, kvalitetno disanje u slijedu asana, probuđena energija, vitalnost, snaga i fleksibilnost samo su neke od dobrobiti ovoga programa. Oduprite se na kvalitetan način svakodnevnim izazovima, iscijedite stres, udahnite vitalnost, usudite se pomaknuti vlastite granice!Energija, aktivacija čitavog tijela, znojenje i skidanje kilograma, temeljit pristup, jačanje dna zdjelice i core stability mišića, oblikovanje i učvršćivanje tijela..... ovaj je program sve to i još puno više! Nastao kao šlag na torti dugogodišnje edukacije, iskustva, brojnih novih ideja, povratnih informacija od velikog boja žena kroz 20 godina rada u rekreaciji, no najviše od svega iz ogromne ljubavi prema ovome poslu i neograničenih količina energije koju donosi! U Power Coreu je svaki sat u potpunosti drugačiji od prethodnog, kombinira elemente nekoliko različitih tehnika – pilatesa, joge, bodyweight vježbi, Ground Force metode, funkcionalnog i kružnog treniga pa i Tabata tehnike. Vježbe su intenzivne, usmjerene jačanju prvenstveno osnovnih posturalnih mišića, a preko njih i onih površinskih. Izmjenjuju se u brzom tempu, sa uvijek novim rekvizitima ili bez njih, no izbjegavaju bilo kakvu vrstu skokova. Vježbe su kompleksne pa se preporučuju osobama s nešto iskustva u vježbanju.Svi navedeni programi kreću u tjednugodine. Termini i sav dodatni info su na Centargea.com poklanjavjernim korisnicima portala.Sudjelovati možete:ispunjavanjem obrasca ispod i klikom na gumb "" na vrhu ovog člankau Facebook komentar, par centimetara ispod, upišiteiliili