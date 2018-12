Dječji zbor HPD-a „Lipa“

humanitarnu namjenu

dobrovoljne novčane priloge

Domu za odgoj djece i mladeži Osijek

nedovoljne ili neodgovarajuće brige

8.161 kune

Tomislav Levak

Stevan Radovančević

Marijana Matijević i Maja Tolušić Levak

Goranu Tubiću

Romano Kristić

Tekst i foto: HPD Lipa

Kao što vam je vjerojatno već poznato, na sam Božić (25. prosinca) u prepunoj crkvi sv. Mihaela u osječkoj Tvrđi održan je tradicionalni 26. Božićni koncert Hrvatskoga pjevačkog društva „Lipa“ iz Osijeka (na kojemu je poseban gost bio, čiji je to bio prvi službeni javni nastup), koji je i ove godine, po 11. put, imaoNaime, svi posjetitelji koncerta bili su pozvani da na izlazu iz crkve daju svojeu posebne označene kutije, ove godine u svrhu pomoći. Riječ je o javnoj ustanovi koja pruža usluge socijalne skrbi djeci muškoga spola (od 7 do 14 godina starosti) i mladeži obaju spolova (od 14 do 21 godine starosti) izvan vlastite obitelji, s različitim oblicima problema u ponašanju. Zbogroditelja ta se djeca i mladež suočavaju s brojnim odgojnim, obrazovnim, zdravstvenim te emocionalnim problemima. Zadaća je Doma skrbiti o njima te im pomoći na obrazovnom, odgojnom i emocionalnom planu, a cilj je (re)socijalizacija i osposobljavanje za život u užoj i široj društvenoj zajednici. Djelatnici Doma skrbe sada o 50-ak korisnika s različitim problemima u ponašanju te svakodnevno brinu o njihovu zdravlju, fizičkom i psihičkom stanju, usvajanju radnih i kulturnih navika te kvalitetnom provođenju slobodnog vremena, a sve u svrhu prilagodbe na samostalan život u zajednici.Na taj način, dobrovoljnim novčanim prilozima građana, prikupljen je iznos od– najviše otkada Božićni koncerti „Lipe“ imaju humanitaran karakter – koji je već uplaćen na račun Doma. Navedena sredstva bit će iskorištena za opremanje prostorija Doma za kreativne radionice za korisnike, a čelnici „Lipe“ i Doma zahvaljuju svim građanima koji su dali svoj doprinos.Službena i simbolična primopredaja donacije organizirana je danas (petak, 28. prosinca) u prostorijama Doma. Četvero članica i članova Upravnoga odbora HPD-a „Lipa“ – dopredsjednik i glasnogovornik, dopredsjednikte– ravnatelju Domauručilo je kopiju uplatnice na navedeni iznos, „Lipin“ nosač zvuka „140“, „Lipin“ dokumentarij „Naše zlatne godine“ te kuglice za božićno drvce u „Lipinim“ zelenim i bijelim bojama. Primopredaji je bio nazočan i, pročelnik Upravnoga odjela za socijalnu zaštitu, umirovljenika i zdravstvo Grada Osijeka.