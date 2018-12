G

Snježna kraljica

Orašar

Kako je Grinch ukrao Božić!

Božićnu pustolovinu

Polarni ekpres

Snježna sestra

Odda i mrazne divove

ovih vam danazimske priče.klasik je, koji ne možemo ili točnije rečeno, ne želimo, zaobići nijedne zime. Tu su priču Hansa Christiana Andersena toliko puta tiskali, prepričavali i prerađivali, da se sve teže odlučujemo koje izdanje odabrati. Originalna nam je priča najdraža, no ovdje smo odlučili izdvojiti one primjerke koji privlače ilustracijom i opremom.U ovo doba godine mnogima je omiljena baletna predstavaPetra Iljiča Čajkovskog, no malotko zna kako je Čajkovski zapravo napravio svoju obradu priče, koju je 1816. godine napisao njemački pisac E. T. A. Hoffmann. Orašar i kralj miševa, kako se originalno djelo zove, nešto je mračnija priča od Orašara kakvog poznajemo danas. Knjižnica je do sada prikupila pet izdanja priče Orašar, uključujući animirani film i glazbenu igru, a najnoviji je, i trenutno najpopularniji, član zbirke Orkestar priča priču Orašar.Neobično, zeleno, poprilično namćorasto biće pokušalo je 1957. godine ukrasti Božić i osvojilo srca brojnih čitatelja. Theodor Seuss Geisel, poznatiji kao Dr. Seuss, baratao je iznimno maštovitim rječnikom, što je možda i razlog zašto su se samo najodvažniji odlučili uhvatili u koštac s prevođenjem njegovih djela, stogaiz osamdesetih godina prošloga stoljeća, čuvamo, mazimo i pazimo (i ne puštamo ga iz prostora knjižnice) jer je jedino izdanje koje, zasada, posjedujemo.Kad smo već zagazili u neobičniju vrstu priča ne možemo ne susresti Tim Burtonovu. Ta prekrasna animirana bajka izvanredan je uvod u svaku zimu. Iz nje su proizašla razna druga djela i kultni par Jack i Sally koji krase mnoge zimske ukrase diljem svijeta.Chrisa Van Allsburga, priča je koju knjižnica posjeduje u prijevodu na hrvatski jezik, u originalu na engleskom jeziku te u obliku animiranog filma u režiji Roberta Zemeckisa. Preporučamo sva tri izdanja. Posebno ljubiteljima vlakova.autorice Maje Lunde šećer je za kraj. Jednostavno ne možete ne zastati i barem prelistati ovo prekrasno izdanje, prepuno toplih zimskih ilustracija Lise Aisato. Uvjereni smo da će je mnogi naći pod borom, a za sve ostale tu je uvijek knjižnica.I da, s velikim nestrpljenjem iščekujemoi uvjereni smo da će se naći na mnogim popisima iduće godine.