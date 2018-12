PU osječko baranjske

Tekst: PU osječko baranjska

Foto: Dino Spaić/Foto-arhiv031

Od 21. do 23. prosinca na područjuu prometu je zatečenokoji su imali nedozvoljenu prisutnost alkohola u krvi, od čega 29 vozača osobnih automobila i jedan biciklist.U navedenom periodu osim prekršaja u vezi alkohola evidentirano je još, od čega 71 prekršaja prekoračenja brzine kretanja, 11 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 7 prekršaja nepropisnog korištenje mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, jedan prekršaj upravljanja prije stjecanja prava na upravljanje, 3 prekršaja upravljanja pod zabranom, jedan prekršaj upravljanja neregistriranim i tehnički neispravnim vozilom, jedan vozač je imao droge u organizmu i 61 ostalih prekršaji.Najveća prisutnost alkohola utvrđena je 23. prosinca u 00,13 sati na županijskoj cesti broj 4031 (Lacići-Šljivoševci), kada je u prometu zatečen, koji je upravljao osobnim automobilom te mu je utvrđena prisutnost alkohola u krvi odU petak 21. prosinca u 15,00 sati u Grabovcu se dogodilas materijalnom štetom, a 42-godišnji hrvatski državljanin upravljao je osobnim automobilom uz prisutnost alkohola u krvi od. Vozač je, sukladno članku 137. Prekršajnog zakona, smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva.U 16,40 sati 21. prosinca u Našicama se dogodila prometna nesreća s materijalnom štetom, a 68-godišnji hrvatski državljanin upravljao je osobnim automobilom uz prisutnost alkohola u krvi odU Strizivojni se 21. prosinca u 20,05 sati dogodila prometna nesreća s materijalnom štetom, a 30-godišnji hrvatski državljanin upravljao je osobnim automobilom uz prisutnost alkohola u krvi odIstoga dana u 20,55 sati u Našicama dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom, a 24-godišnji hrvatski državljanin upravljao je osobnim automobilom uz prisutnost alkohola u krvi od. Vozač je, sukladno članku 137. Prekršajnog zakona, smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva.U 12,40 sati 21. prosinca u Svilajskoj ulici u Osijeku zatečen je 23-godišnji hrvatski državljanin koji je upravljao osobnim automobilom te je utvrđeno da je u organizmu imao(marihuana). Istome je u KBC Osijek izuzeta krv i urin radi analize.U subotu, 22. prosinca u 3,45 sati na državnoj cesti broj 34 (kod Petrijevaca), dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom, a 28-godišnji hrvatski državljanin upravljao je osobnim automobilom prije stjecanja prava na upravljanje te mu je utvrđena prisutnost alkohola u krvi odIstoga dana u 15,15 sati u Budrovcima policijski službenici zatekli su 29-godišnjeg hrvatskog državljanina, koji je upravljao osobnim automobilomna upravljanje. Vozač je uhićen, sukladno članku 134. Prekršajnog zakona.Također 22. prosinca u 23,04 sati u Jagodnjaku je zaustavljen 58-godišnji hrvatski državljanin koji je upravljao osobnim automobilom uz prisutnost alkohola u krvi od. Vozač je, sukladno članku 137. Prekršajnog zakona, smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva.U nedjelju, 23. prosinca u 1,40 sati u Markovcu Našičkom zaustavljen je 25-godišnji hrvatski državljanin koji je upravljao osobnim automobilom te mu je utvrđena prisutnost alkohola u krvi odi za vrijeme dok mu je izrečena zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije. Vozač je uhićen, sukladno članku 134. Prekršajnog zakona.U 1,45 sati 23. prosinca u Belom Manastiru zaustavljen je 22-godišnji hrvatski državljanin koji je upravljao osobnim automobilom uz prisutnost alkohola u krvi od. Vozač je, sukladno članku 137. Prekršajnog zakona, smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva.Istoga dana u 2,25 sati na Vijencu Ivana Meštrovića u Osijeku zaustavljen je 22-godišnji hrvatski državljanin koji je upravljao osobnim automobilom uz prisutnost alkohola u krvi od. Vozač je uhićen, sukladno članku 134. Prekršajnog zakona.U Strossmayerovoj ulici u Osijeku 23. prosinca u 2,50 sati zaustavljen je 30-godišnji hrvatski državljanin koji je upravljao osobnim automobilom uz prisutnost alkohola u krvi odi za vrijeme dok mu je izrečena zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije. Vozač je uhićen, sukladno članku 134. Prekršajnog zakona.Istoga dana u 3,20 sati u Donjem Miholjcu zaustavljen je 28-godišnji hrvatski državljanin koji je upravljao osobnim automobilom uz prisutnost alkohola u krvi od. Vozač je, sukladno članku 137. Prekršajnog zakona, smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva.U 11,44 sati 23. prosinca na državnoj cesti broj 34 (Podravska Moslavina-Gezinci), u prekršajukretanja vozila, zaustavljen je osobni automobil kojim je upravljao 66-godišnji hrvatski državljanin. Prethodno je uređajem za nadzor brzine kretanja vozila marke „Traffivision“ utvrđeno da se vozilo kretalo brzinom od 179 kilometara na sat na dionici ceste van naselja gdje je brzina ograničena prometnim pravilom na 90 kilometara na sat.