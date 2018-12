e-mail redakcije portala

Povodom grubog kršenja klupske discipline i javnog sramoćenja imena i ugleda kluba od strane nekolicine klupskih djelatnika ovim putem obraćamo se javnosti.



Naime, u noći sa srijede 20. na četvrtak 21. prosinca djelatnici kluba g. Glumac i g. Vincek , te mlada nada našeg kluba Josip Špoljarić našli su se zajedno u noćnom izlasku u jednom višnjevačkom kafiću.



Kršenje klupske discipline noćnim životom može se uzeti s rezervom obzirom na zimsku stanku i slobodno vrijeme igrača 'A' momčadi, te je također u ovom kontekstu manje bitno. Također, mladi Josip Špoljarić vlastitim postupcima nije aktivno sudjelovao u onome što navijače najviše boli, a nakon svega prvi je samoinicijativno i u maniri istinskog profesionalca uputio javnu ispriku. Mladom Josipu je ovo velika lekcija za budućnost, te se nadamo kako ćemo na proljeće nastaviti zajednički slaviti nove pobjede.



Sporno je, i za sve simpatizere i navijače NK Osijek potpuno neprihvatljivo ponašanje , prije svih, trenera Zdenka Glumca!



Navedene večeri sva trojica spomenutih našli su se u dotičnom lokalu u društvu nekolicine simpatizera Hajduka i oronule bivše polu-zvijezde HNL-a Romana Obilinovića , očito velikog simpatizera HNK Hajduk . Sporno društvo predvođeno Obilinovićem, u vidno alkoholiziranom stanju puštalo je i pjevalo „hajdučke“ pjesme u čemu im se aktivno priključio trener Glumac, noseći pri tome svoju službenu klupsku odoru ! Tim činom ne samo da je javno osramotio ono najsvetije svim navijačima NK Osijek, već je prešao svaku granicu dobrog ukusa, profesionalnog ponašanja i klupske discipline !



U cijelom slučaju neshvatljivo je i djelovanje Uprave NK Osijek.



Vodstvo Kohorte odmah je sljedećeg jutra o cijelom slučaju službenim dopisom obavijestilo sve nadležne u Klubu, te što je posebno bitno za naglasiti, dostavilo foto i video dokaze o spornom događaju. Bez ikakve namjere dizanja bespotrebne panike diskretno je zatraženo da se provede interna istraga u Klubu, te da se u roku 24 h donesu disciplinske mjere i o svemu obavijesti osječka sportska i šira javnost. Međutim, ljudi u Klubu do ovog trena nisu odgovorili na Kohortin dopis, niti su se javno očitovali o cijelom slučaju. Dapače, neslužbenim putevima i na neprofesionalan način pokušali su vodećim ljudima naše skupine dostaviti informacije o navodno provedenom disciplinskom postupku i „odrezanim“ kaznama.



Naglašavamo kako Kohorta ovo ne radi zbog sebe , niti smatramo da smo sami sebi svrha. Mi smo organizirana skupina lokalpatriota koja je uvijek djelovala u interesu grada i kluba, te ćemo to nastaviti činiti i u budućnosti.



Ovakvo teško kaljanje ugleda Kluba smatramo pljuvačkom u lice apsolutno svima koji u srcu nose bijelo-plave boje i koji doslovno žive za ovaj grad i klub! Smatramo da odgovorni za to moraju biti javno prokazani i prozvani, te adekvatno kažnjeni. Isto tako, osječka sportska i šira javnost ima puno pravo o tome biti obaviještena službenim putem od strane Kluba, umjesto što to čini njihova navijačka skupina.



Za razliku od nekih drugih sredina u Hrvatskoj, u Osijeku ulica nikada nije i niti će voditi Klub.



Ono što će Kohorta kao jezgra najvjernijih navijača uvijek činiti jest djelovati kao korektiv i snaga koja će beskompromisno ukazivati na anomalije koje su protiv interesa i časti Osijeka i Osječana, pa i u slučajevima puno ozbiljnijim od ovoga!



Zbog svega navedenog zahtijevamo od čelnih ljudi Kluba da se povedu za profesionalnim primjerom Josipa Špoljarića, te se u najkraćem roku službeno obrate javnosti i izvijeste o ovom slučaju.



Za Zdenka Glumca očekujemo najveću moguću kaznu s obzirom na težinu povrede časti, te kao primjer svima u Klubu!



Tekst i foto: Udruga građana "Kohorta"

Tekst i foto: Udruga građana "Kohorta"