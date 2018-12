26. Božićni koncert Hrvatskoga pjevačkog društva „Lipa“

ožić, 25. prosinca 2018

TradicionalniOsijek, koji se svake godine na sam B., održava u crkvi sv. Mihaela u Tvrđi.Prvi Božićni koncert u „svojoj“ crkvi sv. Mihaela Lipa je održala 1993. godine, pod ravnanjem tadašnje dirigentice prof. Vesne (Bognar) Svaline, i od tada svakoga Božića na tim koncertima okupljaju se brojni ljudi dobre volje, koji zajedno s lipašima kroz glazbu sa svih strana svijeta žele proslaviti rođenje Isusovo. Ove godine slavimo mali jubilej jer obilježavamo punih četvrt stoljeća, 25 godina, otkada se ovaj Božićni koncert Lipe počeo održavati u ovoj crkvi na sam Božić. Zbog toga se posebno zahvaljujemo župniku vlč. Ivanu Vidakoviću koji nam svake godine, pa tako i ove, nesebično ustupi prostor crkve za naš Božićni koncert.I ovaj Božićni koncert dolazi kao „točka na i“ još jedne iznimno uspješne godine u dugoj i bogatoj povijesti Društva. U njima osobito sjaji posljednjih 25 godina u kojima je osvojeno pregršt nagrada i priznanja. Među njima izdvaja se čak 21 zlatna plaketa, medalja i diploma s međunarodnih i državnih natjecanja. U 2018. godini „Lipa“ je održala čak 40 nastupa u gradu Osijeku, a koncertna gostovanja ostvarila je i u Sisku, Zagrebu i Pečuhu. Ono što je pak obilježilo ovu godinu, sudjelovanje je na prestižnom skupu zborova Laurea Mundi Budapest, održanom u mađarskoj prijestolnici u svibnju 2018. Tom su prigodom lipaši izveli grandiozno djelo Messiah G. F. Handela, nastupivši uz najbolje zborove svijeta, te primili iznimno i vrijedno svjetsko priznanje - titulu Laurea summa cum laude! U drugom dijelu godine, u studenom 2018., lipaši nastupaju na 2. međunarodnom natjecanju zborova Croatia cantat, gdje osvajaju svoje 21. zlatno odličje, kao pobjednici u kategoriji klasične glazbe.„Kruna“ uspješne godine upravo je ovaj Božićni koncert. Koncert u utorak, 25. prosinca (na sam Božić), već uobičajeno počinje u 20 sati. „Lipa“ će se publici predstaviti izborom 20-ak raznovrsnih adventskih i božićnih skladbi iz Hrvatske i svijeta (SAD-a, Portorika, Afrike, Engleske, Francuske, Austrije, Mađarske, Hrvatske…), od pučkih popijevki do pjesama poznatih i manje poznatih skladatelja. Zborom će, naravno, ravnati dirigentica prof. Valerija Fischbach, u nekoliko pjesama i prof. Marijana Matijević, a cijeli koncert je pripremljen uz veliku pomoć kodirigentica, prof. Ozane Tomić i prof. Lidije Neznanović.Na svakom Božićnom koncertu lipašice i lipaši trude se svojim sugrađanima prirediti niz glazbenih užitaka i iznenađenja, a tako je i ovaj, 26. put. Kao instrumentalna pratnja u pojedinim pjesmama predstavit će se Igor Rončević (klavir) i Mateo Grigić (bubanj cajon). No, posebna nam je radost i zadovoljstvo najaviti da će na ovom koncertu prvi put javno predstaviti i službeno nastupiti naši najmlađi - članovi novoosnovanoga Dječjeg zbora HPD-a ,,Lipa”! Nakon svega deset tjedana djelovanja predstavit će se s nekoliko skladbi, predvođeni svojom dirigenticom, prof. Marijanom Matijević.Repertoar ovogodišnjega koncerta čine neke nove skladbe, ali i skladbe koje su obilježile prethodne božićne koncerte te koje su lipašima i vjernoj publici posebno prirasle srcu. Na ovom koncertu pjevat ćemo na šest jezika: hrvatskom, engleskom, španjolskom, ruskom, ukrajinskom i latinskom. No, zapravo preko svih tih jezika Lipa progovara jednim jedinim univerzalnim jezikom: glazbom.Lipaši će već tradicionalno, na kraju koncerta, svoju vjernu publiku u crkvi darivati sitnim poklonom, od srca. Detalji neka ostanu malo iznenađenje za posjetitelje 26. Božićnog koncerta.Valja istaknuti da Božićni koncert Lipe ove godine, po jedanaesti put, ponovno ima i humanitarnu namjenu. Ovogodišnji koncert je usmjeren na Dom za odgoj djece i mladeži Osijek. Riječ je o javnoj ustanovi koja pruža usluge socijalne skrbi djeci muškog (7 - 14 god.) i mladeži obaju spolova (14 - 21 god.) izvan vlastite obitelji, s različitim oblicima problema u ponašanju. Zbog nedovoljne ili neodgovarajuće brige roditelja ta se djeca i mladež suočavaju s brojnim odgojnim, obrazovnim, zdravstvenim te emocionalnim problemima. Zadaća je Doma skrbiti o njima te im pomoći na obrazovnom, odgojnom i emocionalnom planu, a cilj je (re)socijalizacija i osposobljavanje za život u užoj i široj društvenoj zajednici. Djelatnici Doma skrbe sada o 50-ak korisnika s različitim problemima u ponašanju te svakodnevno brinu o njihovu zdravlju, fizičkom i psihičkom stanju, usvajanju radnih i kulturnih navika te kvalitetnom provođenju slobodnog vremena, a sve u svrhu prilagodbe na samostalan život u zajednici.Ulaz na sam koncert već je uobičajeno slobodan, no posjetitelji će biti pozvani da na izlazu iz crkve daju dobrovoljne novčane priloge u posebno označenu kutiju.