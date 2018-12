Žana Gamoš

Tekst i foto: Osijek031.com

Zamjenica gradonačelnikadanas je uuručila ugovore o dodjeliza školsku/akademsku godinu 2018./2019.Stipendije u iznosu odmjesečno dobilo je 30 studenata, dok je stipendije u iznosu oddobilo 20 učenika s područja grada.Gamoš je izvijestila kako je za ovu školsku/akademsku godinu Grad izdvojioiz proračuna za ovu potrebu, no najavila je i jednu važnu i lijepu vijest: od iduće godine iznosi stipendija će se povećati za, pa će tako učenici primati, a studentiStipendije će već danas biti na računima stipendista, pri čemu će učenicima sjesti prva „“ za razdoblje od rujna do prosinca, dok će studentima, zbog kasnijeg početka akademske godine, sjesti stipendija za razdoblje od listopada do prosinca, a od iduće kalendarske godine stipendije će im redovito sjedati svaki mjesec.Gamoš je izrazilaovim oblikomdodjeljuje učenicima i studentima kao jednu u nizu mjera da se mladim ljudima olakša školovanje i studiranje te ih se potakne da ostanu živjeti i raditi u svome gradu.Učeničke stipendije grada Osijeka za 2018./2019.1. Gloria Benčina2. Iva Bilonić3. Dora Borić4. Petra Ćutek5. Marko Derdić6. Sven Dukić7. David Gašo8. Ana Holeš9. Petra Ivanišić10. Domenika Jurković11. Christian Kurina12. Bruna Ljubičić13. Marta Poje14. Doris Prološčić15. Patricija Puljak16. Dino Staković17. Lorna Sušić18. Dorotea Živalj19. Lucija Župan20. Magdalena ŽupanStudentske stipendije grada Osijeka za 2018./2019.1. Ena Bandov2. Filip Cvitanušić3. Josipa Getoš4. Magdalena Hajpek5. Marin Ivanković6. Matea Jerbić7. Marina Leko8. Ana Lišnić9. Barbara Mamić10. David Mijić11. Iva Mudri12. Stjepan Patrun13. Dora Pendić14. Stjepan Pinotić15. Mihaela Podboj16. Marija Pongrac17. Tin Potz18. Matej Ruška19. Dominik Seletković20. Vlatka Slogar21. Slaven Stanojlović22. Mirna Šarčević23. Marko Šijan24. Matko Škarica25. Kristijan Škaro26. Karla Špiranec27. Petra Todorović28. Tihana Vuković29. Mislav Zemljak30. Iva Dorić