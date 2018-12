božićnih blagdana

božićna drvca

frekventnim lokacijama

glavne Tržnice

dvorištu TC Konzum

od 50 do 300 kuna

caffe baru Aki

70 kuna.

Tekst i foto: Osijek031.com

Kao i svake godine, približavanjemOsijek su preplavilaDrvca se mogu naći na svim uobičajenim iu gradu, kod, cijene se kreću od 80 do 200 kuna (Norveška jelka je 200 kuna, a srebrna od 80 do 100 kuna), borove možete pronaći i uu Gackoj ulici, tamo se cijene krećuVaš bor možete i ove godine kupiti u(Vinkovačka cesta 88a):- 1 do 4 m -