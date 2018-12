Portoš

30 slučajno odabranih posjetitelja

dobro ste to isplanirali

ovogodišnja akcija

preduhitriti

vrijednu nagradu

Info pult

Advent u Portanovi

2.000 kn

70%

od 27. prosinca

Djedom Božićnjakom

petka, subote i nedjelje

Dječjem adventu

subote, 22. prosinca

Radno vrijeme

[Sponzorirani članak]

će razveselitibesplatnim shoppingom, a shopping je ovih dana uz brojne popuste u Portanovi bolji nego ikada.Ako ste se ovih dana planirali zaputiti u Portanovu –. Posljednja Portoševadarivanja slučajno odabranih posjetitelja započinje danas. Portoš će šetati Portanovom, ulaziti u trgovine i posjetitelje koje zatekne na blagajnama planira i ovaj putatako što će platiti račun umjesto njih. Pa zar to nije divno? Pouzdano znamo da mu je ovaj puta, više nego ikada, novčanik pun i jedva čeka iznenaditi i razveseliti one koji mu se nađu na putu. Budite to baš vi!Ali to nije jedini način na koji možete osvojitiza svoj dolazak u Portanovu. S računom iz bilo koje trgovine, i to bez obzira na iznos na računu, javite se na, preuzmite svoj kupon i sudjelujte u nagradnoj igri u kojoj se nagrade dijele baš svaki dan!– odgovori i osvoji, nagradna je igra u kojoj je zaista lako sudjelovati, a nagrade su fantastične i raznovrsne. Pa čak i ako vas ne izvuku u nekom od svakodnevnih izvlačenja – imate još uvijek šansu za dobitak glavne nagrade, a to jeza shopping u Portanovi. Tko je taj sretnik saznat ćemo svi skupa na završnom izvlačenju 28. prosinca.A uvjerljivo najbolji način za profitirati ovih blagdana u Portanovi su popusti, a oni su krenuli ove godine ranije nego ikada. Izlozi se crvene od panoa s iznosima popusta koji se već sada penju i do. Što nas tek očekujekada i službeno kreću sezonski popusti vidjet ćemo uskoro.A da nije sve u shoppingu reći će vam i najdraži djedica koje spremno čeka najmlađe posjetitelje svaki dan od 17 do 19 sati. Svi koji su ove godine bili dobri pozvani su na druženje i fotografiranje su Portanovi.Ali to nije sve što se spremna za mališane. Dođite s njima na 2. kat Portanove gdje se i ovogod 16 do 21 sat odvija zabavan program: igraonice, radionice, animacije, dječje predstave, glazbena i sportska gostovanja, a sve to na Božićnoj čaroliji -u Portanovi!A da nije sve u shoppingu i zabavi dokazuje i zadnja ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi u organizaciji Portanove, Gradskog društva Crvenog križa Osijek i Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu KBC-a Osijek. Odazovite se pozivu, darujte krv i spasite nekome život, oveod 16 do 19 sati na 2. katu Portanove.24. prosinca, na Badnjak, trgovine u Portanovi će raditi samo do 17 sati.25. i 26. prosinca trgovine u Portanovi neće raditi. Iznimka je 2. kat, popularno zvani kat zabave koji će raditi prema prilagođenom radnom vremenu. Na kakvo su se oni radno vrijeme odlučili informirajte se na Portanova.hr. Vidimo se u Portanovi!