Tekst i foto: Ivana Mandić/Osijek031.com

Dva smo dana uživali u, no tome je kraj. Iakojoš ima, za vikend je najavljena kiša!Već nas sutra u jutarnjim satima očekuje kiša uz temperaturu do, a tijekom dana se očekuje razvedravanje i porast temperatureKišno vrijeme nastavlja se i u subotu. Za vikend jutarnja i dnevna temperatura će napokon biti u plusu, pa nas već u subotu očekuje dnevna temperaturaZa nedjelju je najavljeno.. Tmurne oblake će na kratko zamijeniti sunce. Jutarnja temperatura oko, a dnevna doAko je suditi prema prognozi koju nam donosi DHMZ ni ove godine. Kišno vrijeme se nastavlja sve do utorka.. Uživajte u toplini vašeg doma, ako izlazite van pazite na poledicu..