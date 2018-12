dugovanjima

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

Među brojnimstanovnika Osijeka, nalazi se i dug za, odnosno godišnju grobnu naknadu, koji se tijekom godina popeo doNaime, kako je izvijestila, ukupni dug koji vlasnici grobnih mjesta gdje su sahranjeni njihovi najmiliji nisu podmirili proteklih godina iznosi čakTajpredstavlja opterećenje za Ukop čiji je direktornajavio kako će tvrtka poduzeti sve potrebne mjere, uključujući prisilnu naplatu, kako bi se taj dug podmirio.Tako će Ukop početkom siječnja 2019. građanima poslati: godišnju uplatnicu za održavanje groblja u iznosu od 180 kuna koja se plaća u dvije rate, do kraja svibnja i do kraja studenoga, te opomene dužnicima s pozivom na plaćanje duga.Ukoliko opomene, ići će se na ovrhe putem javnih bilježnika što će građanima. Ako ni ovrhe ne poluče rezultate, iz Ukopa podsjećaju da, ukoliko se grobna naknada ne plaća deset godina zaredom, ti grobovi se smatraju napuštenim grobovima te Ukop prema Zakonu o grobljima takva grobna mjesta preuzima i može ih ponuditi nekom drugom.Ako se ukupni dug podijeli sa 180, koliko iznosi godišnja naknada, dolazi se do brojke od oko. U Ukopu podsjećaju da kod velikih dugovanja postoji mogućnost otplate na rate, pa se građani zainteresirani za tu opciju trebaju javiti u Ukop zbog dogovora.Ovo drastično povećanje duga, akumulirano velikim dijelom posljednjih nekoliko godina, može se dovesti u vezu s trendomiz Osijeka i Slavonije koji, čini se, nikako ne jenjava. Poznato je da grad napuštaju cijele obitelji u potrazi za boljim životom negdje drugdje što je alarmantno samo po sebi, ali neplaćanjem grobne naknade riskiraju da izgube svoje grobno mjesto i s time dokaz da su ikada živjeli u ovom gradu...